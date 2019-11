Realizzato cerotto anticoncezionale effervescente

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Si tratta di unveramente speciale composto da uno strato esterno “” che, dopo un minuto che lo si è applicato sulla pelle, si stacca, scoprendo una serie di micro aghi biodegradabili. Aghi minuscoli che, nel corso del mese, dopo aver rilasciato sotto la superficie della pelle l’ormone contraccettivo levonorgestrel, si degradano lentamente. Secondo lo studio pubblicato su Science Advance, il, testato sui topi, ha dimostrato di funzionare come programmato: i micro aghi rilasciano la dose necessaria dell’ormone per più di 30 giorni. Questo incoraggia gli scienziati a pensare che il dispositivo potrebbe rappresentare una valida alternativa alla pillola, agli impianti sottocutanei e ai dispositivi intrauterini. Anche i contraccettivi ad azione prolungata, ora in uso, possono sì proteggere la donna da ...

