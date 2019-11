Rakitic al Milan | Boban al lavoro anche per De Paul

Milan - Rakitic può arrivare in prestito con obbligo di riscatto : anche Xhaka nel mirino : La ricerca di giocatori di esperienza sembra destinata a diventare la parola chiave per il Milan a gennaio e, secondo quanto riferito da 'tuttomercatoweb.com', Ivan Rakitic sarebbe uno dei principali obiettivi nel mirino della dirigenza rossonera. Il croato sarebbe l'acquisto sognato da Boban per la finestra di trasferimento di gennaio e i contatti sono già iniziati con i suoi rappresentanti. Secondo Tuttosport, "sarebbe arrivato il via libera ...

