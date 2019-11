Ragusa | corsi per agenti immobiliari e somministrazione bevande

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 7 novembre 2019)alimenti e: hanno preso il via i nuovidella Confcommercio di

corsi_i : RT @svimed: Progetto @MCoasting – Coastal integrated governance for sustainable Tourism EVENTO PUBBLICO, 7-8 Novembre 2019 Soprintendenza p… - robertomisseri : RT @GDS_it: Confcommercio #Ragusa, al via corsi nel settore food&beverage - GDS_it : Confcommercio #Ragusa, al via corsi nel settore food&beverage -