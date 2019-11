Qualificazioni Euro 2021 | Italia-Georgia femminile sulle reti RAI

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Georgia - azzurre a caccia dei tre punti e di gol : Domani, venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2), lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento sarà tutto per le azzurre di Milena Bertolini, che riprenderanno l’avventura nelle Qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile, la cui fase finale si terrà in Inghilterra. Le nostre portacolori, in testa al Girone B a punteggio pieno dopo quattro match con la Danimarca (8 gol fatti e 2 subiti), sono pronte per affrontare ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia contro la Danimarca e la Repubblica Ceca : Torna protagonista la Nazionale italiana di Basket femminile per le Qualificazioni agli Europei 2021, la cui fase finale si terrà in Francia e in Spagna. La selezione guidata da Andrea Capobianco affronterà i primi due appuntamenti di questo percorso continentale: giovedì 14 novembre al PalaPirastu di Cagliari (ore 20.30) vi sarà il match contro la Repubblica Ceca, mentre domenica 17 sarà la volta dell’incontro con la Danimarca, ...

Qualificazioni EuroBasket Women 2021 : Capobianco ha scelto le azzurre per Repubblica Ceca e Danimarca : EuroBasket Women 2021 Qualifiers: le azzurre per le sfide a Repubblica Ceca e Danimarca. Il 14 novembre l’esordio a Cagliari con le ceche Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 16 azzurre che da domenica si radunano a Cagliari in vista dei primi due appuntamenti delle Qualificazioni all’EuroBasket Women che nel 2021 si giocherà in Spagna e in Francia. Giovedì 14 Novembre il PalaPirastu di Cagliari ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definiti i gironi europei. Serbia e Francia insieme! Ultimo posto per Tokyo : È stata definita la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley, i tornei europei andranno in scena a inizio gennaio e metteranno in palio un posto per sesso. L’Italia non sarà interessata visto che entrambe le squadre hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. Gli uomini giocheranno a Berlino dal 5 al 10 gennaio, le otto squadre partecipanti sono state suddivise in ...

Italia-Malta calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà Malta nel sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. La compagine di Milena Bertolini, dopo l’incontro in programma venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) contro la Georgia, se la vedrà contro la formazione maltese e l’obiettivo saranno i tre punti. Al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro ...

Euro 2020 - Qualificazioni : Bosnia-Italia in tv su Rai Uno venerdì 15 novembre alle 20 : 45 : Archiviata la 12ª giornata del campionato di Serie A, ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali. Andranno in scena le ultime sfide di qualificazione a Euro 2020. L’Italia, che ha già ottenuto il pass con largo anticipo, affronterà la Bosnia-Erzegovina nella 9ª giornata del Gruppo J. Appuntamento fissato per venerdì 15 novembre 2019 alle ore 20.45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica. La diretta tv della partita verrà proposta come di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021. Milena Bertolini : “Servono due vittorie contro Georgia e Malta. Tutto è più professionale” : La Nazionale Italiana di Calcio femminile si è radunata a Coverciano in vista delle prossime partite valide per la qualificazione agli Europei 2021. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre a Benevento per affrontare la Georgia e martedì 12 novembre per sfidare Malta a Castel di Sandro. L’Italia, in estate capace di spingersi fino ai quarti di finale dei Mondiali entusiasmando un Paese intero, ha incominciato il proprio cammino ...

Italia-Georgia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento riprenderà l’avventura della Nazionale italiana di calcio femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021, la cui fase finale si disputerà in Inghilterra. Le azzurre, in testa con la Danimarca al Gruppo B a punteggio pieno con 8 gol fatti e 2 subiti, si preparano ad affrontare l’impegno contro la Georgia, desiderose di dar seguito ai riscontri ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia per le sfide a Georgia e Malta : Prosegue, nel Bel Paese, il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2021 per la Nazionale di Calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre contro la Georgia allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre con Malta allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Due sfide fondamentali, da vincere assolutamente per continuare a inseguire il sogno della partecipazione alla massima ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : terminate le Qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la formula della manifestazione e il regolamento. Solo 6 pass per l’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle Qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle Qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...