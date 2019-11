Previsioni Meteo Milano | nuovo peggioramento imminente | forti piogge e nubifragi in arrivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019)– Dopo gli ultimi addensamenti emoderate nella mattinata di ieri, il tempo è andato progressivamente migliorando sul capoluogo lombardo con assenza di precipitazioni, nubi sempre presenti, ma più diradate e anche con qualche schiarita tra la notte e il primo mattino. In queste ore, la nuvolosità sta via via aumentando da Ovest/Sudovest con cieli sempre più coperti e anche primi piovaschi. Dunque, tempo che tende a peggiorare con nubi in intensificazione e pioggia che potrebbe farsi via via più insistente, mediamente debole-moderata. Tuttavia, non si tratterà disignificative, per di più anche irregolari, quindi alternate a fasi asciutte. Dai nostri dati, abbiamo unvia via più consistente a iniziare dalla prima serata prossima. Il flusso perturbato da Ovest o Sud Ovest, legato alaffondo nordatlantico verso il Nord ...

