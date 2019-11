Previsioni Meteo Aeronautica Militare | neve e maltempo sull’Italia | il bollettino fino al

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ildel serviziorologico dell’: leper oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord parzialmente nuvoloso con nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta ed addensamenti in intensificazione sulla Liguria ed Alpi occidentali con locali precipitazioni che nel corso della giornata si intensificheranno divenendo moderate;sui rilievi a quote superiori ai 1.200-1.400 mt; dal pomeriggio fenomeni in ulteriore intensificazionea divenire diffusi ed abbondanti nella notte e ad estendersi a tutto il nord. Centro e Sardegna: sull’isola parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti sul versante occidentale con associati isolati e deboli rovesci in generale intensificazionea divenire a fine giornata a carattere temporalesco; sulle regioni peninsulari sereno o irregolarmente nuvoloso per nebbie in banchi al ...

SkyTG24 : L'inizio di #novembre ha portato l'autunno in tutta Italia con temperature in calo e piogge in arrivo ?? Le nostre… - SkyTG24 : #Maltempo, è allerta meteo arancione in 6 regioni. Le previsioni #meteo di domenica 3 novembre ?? - ReggioPress : Reggio Emilia, le previsioni meteo per venerdì 8 novembre 2019 -