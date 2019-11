Pompieri morti | “la tragedia poteva essere evitata | il proprietario della cascina aveva

Fatale la trappola esplosiva : tre Pompieri morti nel casale : Stefano Zurlo Intervento dopo il primo boato. Poi la deflagrazione travolge l'intera squadra. Bombole collegate al timer Un crepitio leggero. «Come un brusio verso mezzanotte meno dieci», spiega il signor Pasquale Umberto che abita a circa 300 metri. Poi dopo mezz'ora ecco uno scoppio fortissimo. Una persiana scavalca la siepe, vola sopra la strada, atterra in un prato fra le case e le cascine sprofondate nella notte. «Sono arrivato ...

“Eri un eroe ed un guerriero”. Matteo Gastaldo - uno dei 3 Pompieri morti : Si chiamava Matteo Gastaldo ed era un vigile del fuoco, uno dei tre che ha perso la vita dopo l’esplosione nell’edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria. Lo definiscono “eroe” e “guerriero”. E tale era davvero. Matteo, 47 anni, non era persona da tirarsi indietro di fronte al pericolo. “Sto pensando come riuscire ad andare al lavoro domani alle 8… Sveglia alle 5 e via. Piuttosto a piedi”, aveva scritto su Facebook nelle ore ...

Pompieri morti ad Alessandria - fiori e messaggi per le tre vittime all’esterno della caserma : Dalle prime ore di questa mattina tantissime persone stanno portando fiori, candele e messaggi davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria per rendere omaggio ai tre Pompieri morti questa notte nell’esplosione avvenuta in una cascina a Quargnento, nella provincia di Alessandria.Continua a leggere

Alessandria - uno dei tre Pompieri morti era figlio di un vigile del fuoco : Antonio aveva solo 30 anni : Uno dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione della cascina a Quargnento, nell'Alessandrino, era figlio di un vigile del fuoco. Antonio Candido aveva solo 30 anni, originario di Reggio...

Pompieri morti a Quargnento : la mancata sincronizzazione dei timer avrebbe scatenato le esplosioni : Prende sempre più corpo la tesi che sia stato un gesto doloso ad uccidere tre vigili del fuoco in una

Alessandria - esplode cascina : morti 3 Pompieri. Ipotesi dissidi familiari - inchiesta per omicidio plurimo e crollo : Tragedia in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono morti e altre tre persone, tra cui un vigile e un carabiniere, sono rimaste ferite nell'esplosione di una cascina. È...

Alessandria - esplosione : 3 Pompieri morti/ Trovati timer e innesco 'Ma no terrorismo' : Alessandria, esplosione in cascina: morti 3 pompieri. Il messaggio del presidente della repubblica, Sergio Mattarella: "Profonda tristezza"

Tre Pompieri morti in una esplosione<br>L'origine è dolosa : A Quargnento, in provincia di Alessandria, questa notte poco prima delle 2 c'è stata un'esplosione in una cascina in via San Francesco d'Assisi, nei pressi del bivio di Fubine. Probabilmente lo scoppio è dovuto a una bombola a gas ed è avvenuto in una cascina disabitata attigua a una palazzina. Un testimone ha raccontato che c'è stata prima una piccola esplosione prima di mezzanotte, poi sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri e ...

Alessandria - esplosione in cascina disabitata : 3 Pompieri morti e 3 feriti. Procura : “Deflagrazione voluta e deliberatamente determinata” : È stata un‘esplosione “voluta e deliberatamente determinata” quella avvenuta questa notte in una cascina disabitata di Quargneto, in provincia di Alessandria, nella quale sono morti tre uomini dei vigili del fuoco. A dirlo è il Procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, dopo un sopralluogo sul posto: “Dagli elementi acquisiti temiamo sia stato un fatto doloso”, ha aggiunto definendo quanto accaduto “una ...

Esplosione a Quargnento : morti i Pompieri Matteo Gastaldo - Marco Triches e Antonio Candido : E’ drammatico il bilancio dell’Esplosione avvenuta in provincia di Alessandria. Martedì mattina è stato trovato il corpo anche del terzo