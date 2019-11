Plastica negli omogeneizzati biologici | il prodotto diventa blu | scattato il ritiro Non

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ritirati dagli scaffali i vasetti per bambini marchio dmBio. A lanciare l’allerta a livello europeo è stato il RASFF, sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi, che ha richiamato ilvenduto in diversi paesi europei. In base a quanto si legge nell’avviso, datato 5 novembre, gli alimenti per bambini imputati sono prodotti in Germania, ma venduti in Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Romania e Slovacchia. Come si legge in una nota della ditta produttrice, “non si può escludere che ilin questione abbia un colore blu alla data di scadenza“. Ecco tutte le indicazioni per individuare con precisione ilsoggetto a richiamo: dmBio Alimenti per bambini Carne di pollo da 4 mesi, 125 g (Scade il 21.01.2021). La data di scadenza è ben visibile sui bordi dei tappi o sul retro della ...

petergomezblog : @GhisiMg49 @AndreaOrlandosp Il 60 per cento della plastica finisce negli inceneritori anche se il cittadino la butt… - crocedelizia1 : RT @MCampomenosi: Il #Governo Conte a guida #pd e #m5s vuole colpire chi produce e consuma #plastica in #Italia con la scusa della tutela d… - marcosinacore : RT @MCampomenosi: Il #Governo Conte a guida #pd e #m5s vuole colpire chi produce e consuma #plastica in #Italia con la scusa della tutela d… -