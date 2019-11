Pisa nel futuro | giornata di confronto per disegnare la città del futuro

Maltempo Toscana - forte pioggia nel Pisano : danni e allagamenti in diverse zone della regione : Ancora interventi dei vigili del fuoco in Toscana dove il Maltempo sta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nel Pisano nella zona di Cascina e VicoPisano per allagamenti e alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al Maltempo. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zona della città di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi ...

Toscana : scossa di terremoto nella notte tra Pisa e Livorno : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi, 24 ottobre 2019, esattamente alle 04.46, sulle coste della Toscana settentrionale. Stando ai dati...

Blatte nella mensa che rifornisce nove scuole a Pisa - scatta lo stop dei Nas e dell’Asl : I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri di Livorno hanno svolto controlli in un centro cottura di una mensa che fornisce pasti a nove istituti scolastici ubicati in provincia di Pisa per il quale è stata disposta la sospensione dell’attività di ristorazione collettiva sino all'eliminazione delle carenze igieniche riscontrate.Continua a leggere

Ritrovato su un treno a Pisa un uomo scomparso nel ternano un anno fa : Alessandro Santacroce (53 anni) scomparso quasi un anno fa da Amelia (in provincia di Terni) è stato Ritrovato oggi in Toscana: alcuni agenti della Polfer lo hanno fermato su un treno a Pisa e, dopo gli accertamenti del caso, sono riusciti ad identificarlo e a riportarlo dai familiari. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. E proprio la redazione del programma di Rai 3, nelle scorse ore, ha confermato la ...

Pisa - operaio di 57 anni muore incastrato nella macchina per triturare il legno : Ennesima tragedia sul lavoro: un operaio di 57 anni è morto questa mattina a San Miniato mentre lavorava alla pulitura dell'oleodotto. E' rimasto incastrato in una macchina cippatrice impiegata per triturare il legno e - nonostante la tempestività dell'arrivo dei soccorsi - non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Casaleggio all’Onu - ministra Pisano : “Nel suo intervento ha nominato Rosseau una sola volta. Nessun endorsement alla sua attività” : “Il coinvolgimento di Davide Casaleggio è stato determinato dalle attività svolte negli anni dall’associazione Rousseau, realtà pioniera sul tema del digitale”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, rispondendo alla Camera al Question time della Lega sulla presenza di Davide Casaleggio a uno dei panel organizzati nel corso dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Casaleggio non era lì ...

Camera - question time con i ministri Catalfo - Bellanova - Pisano - Patuanelli : segui la diretta dall’Aula : Al via alle 15 il question time alla Camera dei deputati. La ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, risponderà a una interrogazione su iniziative volte ad escludere dall’accesso al reddito di cittadinanza i condannati per gravi delitti, anche alla luce della recente vicenda relativa all’ex brigatista Federica Saraceni. La ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, risponderà a una ...

Poesia e diversità culturali nel nuovo libro di Domenico Pisana : Lo scrittore Domenico Pisana lancia il nuovo libro “Pagine critiche di Poesia contemporanea. Linguaggi e valori comuni fra diversità culturali"

Pisa - la piccola rom nel libro di testo fa indignare famiglie e genitori : Lavinia Greci Il personaggio di Dorin, le cui caratteristiche rimandano a una bambina di etnia rom, ha scatenato le polemiche anche dell'eurodeputata leghista Ceccardi promette un'interrogazione parlamentare e dice: "Non è possibile che situazioni al confine tra la legalità e l'illegalità siano prese come esempio positivo per formare le nuove generazioni" Il personaggio della piccola Dorin è finito in una classe, dentro alle pagine ...

Università : Sant’Anna di Pisa - Normale e Bologna salgono nella top 200 mondiale : Le tre italiane guadagnano posizioni nella classifica 2020 dei migliori atenei stilata dal magazine britannico Times Higher Education (The), che quest’anno ha messo sotto la lente oltre 1.300 Università da 92 paesi del mondo

Giallo in un supermercato di Pisa : donna trovata morta nel bagno : Una donna di 32 anni è stata rinvenuta cadavere nel bagno di un supermercato sito nella periferia di Pisa. Il decesso potrebbe risalire alla giornata di sabato, in quanto il negozio era chiuso. A denunciarne la scomparsa della giovane, la madre, preoccupata nel non vedere la figlia rientrare a casa. Sarebbe stata una guardia giurata dell’esercizio commerciale a ritrovare il cadavere della donna in un bagno, ieri mattina, domenica primo ...