Piazza Affari | focus sulle trimestrali Tokyo chiude ancora sui massimi

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 23.500 punti - 6 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a quota 23.500. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in giornata

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali - 5 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende nuove trimestrali. Pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in agenda

BORSE & MERCATI/ Il mese della verità per Piazza Affari e Wall Street : Inizia un mese per i MERCATI importante per capire come si chiuderà l'annata sia per quanto riguarda l'azionario che l'obbligazionario

Legge di Bilancio e Piazza Affari Chi vince e chi perde. Tutti i nomi : La manovra 2020 sta per approdare in Parlamento, ma già a Piazza Affari si cerca di stimarne l'impatto sui titoli quotati italiani. Se Nexi potrebbe beneficiare delle misure a favore di una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici, al pari di Sia (partecipata da vari istituti di credito quotati in borsa) o la più piccola Satispay, Sicit Group è tra le società che si occupano di circular economy che potrebbe ...

Borse - Europa positiva con avvio era Lagarde in Bce. A Piazza Affari Fca frena : Oggi a la Lagarde diventa ufficialmente presidente della Banca centrale europea. Parte oggi, inoltre, il Qe dell'istituto centrale che acquisterà 20 miliardi di euro al mese. A Miano crolla Cattolica dopo uscita a sorpresa dell'ad, Minali

Borse - Tokyo chiude in ribasso (-0 - 33%). A Piazza Affari attenzioni su Fca : Oggi a Piazza Affari l’attenzione sarà tutta per il titolo Fca protagonista di un rialzo di oltre il 17% nelle ultime due sedute sulla scia delle nozze con Peugeot

“Via libera alla fusione fra Fca e Peugeot” - l’operazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

Europa prudente nell’attesa della Fed. A Piazza Affari debutto stabile per Newlat : Borse asiatiche ai massimi da tre mesi all’indomani di una seduta che ha visto Wall Street aggiornare nuvamente i suoi massimi storici

BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Newlat - 29 ottobre 2019 - : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI debutta Newlat. Non mancano anche alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

Borse europee poco mosse in avvio - a Piazza Affari scatta Moncler : Le Borse europee, dopo uan giornata positiva ieri, aprono sopra la parità. A Milano subito in luce Moncler dopo la pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi del 2019. Gli occhi sono sulle trimestrali e sui dati economici.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa per S&P - 25 ottobre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il giudizio di S&P sull'Italia. Pochi i dati macroeconomici rilevanti in agenda

Borse in rialzo - occhi puntati su Draghi. A Piazza Affari volano St e Saipem : Nel giorno dell’addio di Mario Draghi alla Bce, occhi sugli indici Pmi e sull’andamento dell’economia. Asia positiva. A Milano tengono banco le trimestrali delle 'big': conti migliori delle attese per Stmicroelectronics e Saipem, in giornata arrivano anche i numeri di Mediobanca e Moncler. Bio-On sospesa a tempo indeterminato dalla contrattazioni

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi - 24 ottobre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende l'ultima riunione del board Bce con Draghi. Previsti altri dati macroeconomici in agenda