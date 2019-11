Petrolio | a New York chiude in rialzo a 57 | 15 dollari

Petrolio : a New York chiude in calo a 56 - 35 dollari : New York, 6 nov. (Adnkronos/Xin) – chiude in calo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha registrato un calo di 0,88 dollari a 56,35 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 56,35 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in calo a 56 - 35 dollari : New York, 6 nov. (Adnkronos/Xin) – chiude in calo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha registrato un calo di 0,88 dollari a 56,35 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 56,35 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude in calo a 54 - 18 dollari : New York, 31 ott. (Adnkronos/Xin) – A New York il Petrolio chiude in calo. Il West Texas Intermediate (Wti) per dicembre ha chiuso in calo di 0,88 dollari, attestandosi a 54,18 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 54,18 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 53 - 36 dollari : New York, 16 ott. (Adnkronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per novembre ha chiuso a 53,36 dollari, in rialzo di di 0,55 dollari.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 53,36 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 54 - 70 dollari : New York, 11 ott. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per novembre ha chiuso in rialzo di 1,15 dollari attestandosi a 54,70 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 54,70 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 54 - 70 dollari : New York, 11 ott. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per novembre ha chiuso in rialzo di 1,15 dollari attestandosi a 54,70 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 54,70 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Petrolio : a New York chiude a 59 - 34 dlr (-5 - 7%) dopo annunci A. Saudita : New York, 17 set. (AdnKronos/Xin/Dpa) – Il Petrolio chiude in forte alla calo alla borsa di New York dopo che l’Arabia Saudita ha annunciato che le forniture di greggio sono tornate alla quasi normalità e quindi ai livelli precedenti all’attacco di sabato scorso. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre, infatti, ha chiuso a 59,34 dollari al barile, in calo del 5,7%. Immediata quindi la reazione sui mercati dopo che ...