Perché il colesterolo cattivo LDL fa male? Se troppo alto è fattore di rischio per

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo: contano quasi 18 milioni di decessi l’anno, praticamente il doppio dei tumori. Eppure basterebbe eliminare i fattori diper aumentare le probabilità di vivere più a lungo e in salute. Con la sola eliminazione dei comportamenti errati potremmo prevenire almeno l’80% delle malattie cardiovascolari. I fattori disono diversi: la dottoressa Renata Gili ha dedicato in merito un interessante approfondimento sul, pubblicato su Medical Facts, il magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, con la direzione scientifica di Roberto Burioni. Il“buono” e “” Il, spiega l’esperta, “è una sostanza grassa e, nelle giuste quantità, il nostro organismo ne ha bisogno: ci serve, per esempio, per produrre alcuni ...

AnnaMariaDeFalc : @darkoP78 @Microburst0 @RobertoBurioni E la maggior parte sono integratori. Io prendo pillole contro il colesterolo… - SpriocDorcha : Uno giorno incolperà le persone di colore anche perché il grasso porta al colesterolo, lo zucchero al diabete e tro… - AntonioGuasta : @serracchiani Se si cercano pretesti per fregare soldi agli Italiani si potrebbe tassare il vino perché contiene al… -