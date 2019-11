Per i medici in Sierra Leone non ci sono speranze | gemelle siamesi verranno separate a

"Medici e infermieri ubriachi sul lavoro" : il richiamo dell'Asl Per due ospedali : Il direttore medico facente funzione del presidio ospedaliero Bari Sud ha inviato l'avviso a due ospedali, in cui sono stati...

Manovra - ancora milioni ai medici di famiglia? Per me è una misura mangiasoldi : La nuova finanziaria del governo giallorosso si sta delineando. Per la Sanità si prevedono nuove spese nell’ultima bozza di Manovra. L’articolo che mi ha lasciato esterrefatto è il numero 55 che prevede l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di base e che così cita: “Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a 235.834.000,00 euro per ...

Google vuole rendere più facile Per i medici cercare cartelle cliniche : Google vuole migliorare il suo strumento di ricerca nei confronti della sanità e David Feinberg, recentemente nominato capo dell'iniziativa Google Health, ha delineato i piani per rendere più facile per i medici cercare cartelle cliniche e migliorare la qualità dei risultati delle ricerche incentrate sulla salute sia su Google che su YouTube. L'articolo Google vuole rendere più facile per i medici cercare cartelle cliniche proviene da ...

Violenza in ospedale - l'impegno del ministro SPeranza : «Entro marzo la legge Per i medici» : La Violenza in pronto soccorso è un fenomeno odioso che lede il patto di fiducia tra medico e paziente, crea caos e mette a rischio la continuità delle cure. Tutte condizioni che,...

I Medici 3 uscita posticipata - non è prevista la messa in onda Per il 12 novembre : I Medici 3 messa in onda rimandata Sembra ormai certo lo slittamento dell’uscita de I Medici 3 previsti inizialmente dai palinsesti Rai per la data 12 novembre 2019. Sfogliando le guide tv pare ...

Muore pochi giorni dopo un'oPerazione al femore : 23 indagati tra medici e infermieri : Un 71enne operato pochi giorni prima al femore Muore improvvisamente. La procura di Pisa indaga 23 persone, tra medici e infermieri, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo operazione chirurgica femore paziente medici ospedale Raffaello Binelli ?Url ...

Ha il diabete e le devono amputarle una gamba - dopo l’oPerazione i medici dicono che l’oPerazione è riuscita Perfettamente - ma poi scoprono di aver amputato la gamba sbagliata : Siamo in Argentina all’ospedale di Berazategui, una città che si trova a sud della capitale Buenos Aires. Una donna di 66 anni, Madgalena Leguizamon aveva una grave forma di diabete e si è dovuta ricoverare d’urgenza. I medici hanno deciso di sottoporla a un intervento e di amputarle un piede. Durante il corso dell’operazione lo staff medico si era accorto che era impossibile fermare l’infezione amputando solo il piede ma dovevano ...

Pesa 175 chili e Per i medici deve oPerarsi Per Perdere peso - lei rifiuta Perché non vuole Perdere il sussidio che Percepisce da 19 anni : Una donna di 28 anni di Peterborough una città in periferia di Londra Pesa 175 chili e ha deciso di rifiutare un intervento di bendaggio gastrico anche se è completamente gratuito perché non vuole fare a meno del sussidio che ogni mese il governo britannico le versa. La donna percepisce il sussidio per la sua obesità da ben 19 anni. In tutti questi anni è riuscita ad avere oltre 75 mila sterline, quasi 100 mila euro. La donna si chiama ...

Cristian Imparato : Ho fatto ricorso alla medicina estetica Per fini terapeutici : Argomento della puntata odierna di Mattino Cinque è stato il rapporto tra i vip e la chirurgia estetica, e Cristian Imparato, spesso tacciato di essersi nettamente migliorato con qualche ritocco, è intervenuto per raccontare la sua verità. “Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello pesavo dieci chili in meno perché, purtroppo, soffrendo di una patologia intestinale che mi porterò a vita, sono dimagrito – ha iniziato a spiegare Imparato a ...

Verona - soffre di mal di schiena - oPerato Per un’ernia resta paralizzato. Indagati 5 medici : Doveva essere un intervento di routine per un’ernia all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), ma invece dalla sala operatoria il paziente è uscito dopo ore in sedia a rotelle. Ora saranno le perizie e l’eventuale processo a stabilire se si è trattato di una tragica fatalità o se ci sono responsabilità del personale medico.Continua a leggere

ScoPerto il segreto dell’ibernazione : passo avanti rivoluzionario con ricadute fantascientifiche Per la medicina e l’esplorazione spaziale : Un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna ha individuato per la prima volta una rete di neuroni connessa alla regolazione dell’ingresso in letargo. La scoperta è un nuovo passo in avanti per comprendere i meccanismi responsabili dell’ibernazione: una condizione che se indotta artificialmente nell’uomo potrebbe avere importanti ricadute tanto nella medicina che nell’esplorazione spaziale. Lo studio – pubblicato su Scientific Reports, ...

I medici dicono ai genitori che hanno deciso di non curare più il bambino Perché non ci sono più sPeranze e il bambino comincia a guarire : Una storia incredibile e bellissima alo stesso tempo. Una famiglia della Gran Bretagna stava vivendo delle giornate terribili dopo che al loro piccolo figlio di soli 8 anni, Julien era stata diagnosticata la leucemia. I dottori, dopo aver provato a curarlo, avevano detto un giorno ai genitori che avevano deciso di interrompere le cure perché, secondo loro, non c’era più nulla da fare. I genitori, disperati avevano deciso di spiegare al ...

Lo oPerano alla vescica e muore in ospedale : medici sotto indagine : Doveva essere un intervento alla vescica senza complicazione e invece un pensionato ci ha rimesso la vita. Un'infezione lo ha colpito e ucciso, dopo essere stato rimpallato tra ospedale e clinica. Del caso possibile malasanità ne parla Il Messaggero, raccontando come ora siano indagati – per omicidio colposo – ben tredici medici, tra la clinica Villa Betania e l'ospedale Cristo Re. La vittima è un sessantenne, trapassato il 30 luglio dopo aver ...

Medicina - robot Per interventi al cuore all'Humanitas Gavazzeni : robot per al cuore, il futuro è all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Oggi sono routine. Anche nel settore della cardiochirurgia.