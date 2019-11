Pensioni | Durigon Lega | ‘Quota 100 essenziale per ricambio generazionale’

Pensioni - Q100 per Durigon deve essere rinnovata : 'Dati migliori degli ultimi 20 anni' : Continuano i dibattiti sul sistema di Quota 100 anche se il nuovo esecutivo giallo-rosso sembrerebbe aver confermato la misura fino al termine della sperimentazione, ovvero fino al 2021. L'ex sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon , da sempre sostenitore della riforma Pensioni stica, invece, continua a sostenere la permanenza della Quota 100 anche oltre termine: "Non rinnovarla è da irresponsabili" ha affermato, ricordando anche ...

Pensioni e fondo integrativo Inps in LdB2020 - Durigon (Lega) : 'Proposta già fallita' : Il dibattito sulla rigidità della legge Fornero torna a riaccendersi dopo la proposta in arrivo dall'Inps per l'Istituzione di un nuovo fondo di previdenza complementare pubblico, da affiancarsi a quelli privati già in essere. Una proposta che ha fatto emergere le critiche della Lega, ma anche la perplessità dei sindacati Quest'ultimi tornano a chiedere un ripensamento generale sulle regole di accesso alla pensione e sull'avvio di nuove garanzie ...