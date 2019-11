Paura a bordo del Frecciarossa | due accoltellati sul treno | fermato il presunto aggressore

Paura all’aeroporto di Amsterdam - la polizia : “Situazione sospetta a bordo di un aereo” : Maxi operazione di polizia in Olanda, dove a Schiphol, l'aeroporto internazionale di Amsterdam, ci sarebbe una "situazione sospetta a bordo di un aereo". Potrebbe trattarsi di un dirottamento. Evacuato il molo D del terminal e ambulanze sul posto.Continua a leggere

Colpisce un uccello - atterraggio d’emergenza per un aereo : Paura per gli 80 passeggeri a bordo : Un Sukhoi Superjet-100, un aereo passeggeri con una cattiva fama per problemi di affidabilità, è atterrato con urgenza in Siberia dopo un guasto al motore, riportano i media russi. L’atterraggio “è andato normalmente”, ha detto un portavoce della compagnia russa Yamal, che stava effettuando il volo, citato dall’agenzia di notizie di Ria-Novosti, aggiungendo che non ci sono state vittime. La compagnia ha riferito che ...

Genova - atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino : Paura a bordo per 120 passeggeri : Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della...

Genova - atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino : Paura a bordo : Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della...

Genova - atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino : Paura a bordo : Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della...

Genova - atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino : Paura a bordo : atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in...

Genova - atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino : Paura a bordo : Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della...