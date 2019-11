Pattinaggio artistico | Cup Of China 2019 | Shcherbakova vuole la Finale | le coppie cinesi

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Facili pronostici e qualche incertezza nella quarta tappa del circuito ISU Grand Prix-2020 di, la Cup Of Cina, in programma all’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina) a partire dalle 7:30 italiane di venerdì 8 novembre. Tra tutte la gare la più imprevedibile appare quella individuale maschile, con osservato speciale il padrone di casa Jin Boyang, il quale dovrà necessariamente cambiare marcia dimostrando più consistenza, elemento mancante negli ultimi tempi e che accomuna, seppur in modalità diverse, tutti gli altri diretti concorrenti: dal sudcoreano Juhnwan Cha al nipponico Kejii Tanaka, reduce dalla terza piazza di Skate Canada, passando per lo statunitense Camden Pulkinenen e il canadese Keegan Messing. Ottime possibilità anche per Matteo Rizzo, pronto a riscattarsi dopo l’opaca tappa canadese e capace di conquistare anche il ...

