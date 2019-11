Passeggia sul lungomare con il figlio sulle spalle e viene travolto da un’onda gigante

Prima Passeggiata spaziale tutta al femminile : astronauta rientra sulla ISS con guanti contaminati : Venerdì 18 ottobre si è svolta la Prima storica passeggiata spaziale tutta al femminile: Christine Koch e Jessica Meir durante la loro attività extraveicolare hanno lavorato sulla struttura Port 6, per sostituire il regolatore di potenza non funzionante con un altro di riserva. Una volta rientrate sulla ISS, si sono accorte che sul guanto di Christine Koch era presente un contaminante: niente di pericoloso o misterioso, probabilmente solo del ...

Quello che c’è da sapere sulla prima Passeggiata spaziale tutta al femminile di oggi : A sinistra Christina Koch, a destra Jessica Meir (foto: Nasa) “Non capita spesso di vedere casa mia dall’esterno”, scrive su Twitter Christina Koch, astronauta della Nasa. La casa di cui scrive è la Stazione spaziale internazionale (Iss) da dove uscirà con Jessica Meir, altra astronauta Nasa, per la prima passeggiata spaziale tutta femminile, domani alle 13.50, ora italiana. Accompagnerà l’operazione, la diretta del canale tv dell’agenzia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Ottobre : L’adolescenza non è una Passeggiata per nessuno - ma per qualcuno può essere molto complicata : P : Il dossier Manette agli evasori, il testo 5S: le pene salgono fino a otto anni Si tratta – Ridotte le soglie penali alzate da Renzi, carcere inasprito, confische per i condannati e a rispondere saranno anche le aziende di Luciano Cerasa e Luca De Carolis Fine pena vediamo di Marco Travaglio Facciamo così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” – cioè vero, senza sconti né scappatoie – l’hanno inventato Falcone e Borsellino e ...

Brindisi - fuga dal circo : elefante sorpreso a Passeggiare sul marciapiede tra le auto in sosta : Un elefante è stato avvistato mentre passeggiava in una strada di Francavilla Fontana (Brindisi), nei pressi di via Spagna. L'animale si è allontanato da un circo che si trova nelle vicinanze. La presenza del grosso animale ha destato sorpresa e in tanti hanno ripreso con i cellulari la sua passeggiata sul marciapiede.Continua a leggere

Europei 2019 : i risultati di oggi (12 settembre). Italia - Francia e Bulgaria Passeggiano contro Portogallo - Romania e Grecia : Sono iniziati oggi (12 settembre) gli Europei 2019 di volley. In campo le squadre del Gruppo A e del Gruppo C. Ottimo esordio per l’Italia che si è sbarazzata con un secco 3-0 (25-21, 25-10, 25-22). I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno dominato il match anche se in un paio di circostanze hanno staccato la spina. La prima gara della giornata è stata Bulgaria-Grecia, appartenenti al girone degli azzurri. Anche in questo caso il punteggio ...

Paura a Vecchiano - bimba di 4 anni Passeggia sulla spiaggia e viene punta da una siringa : Paura sulla spiaggia di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove una bimba di 4 anni è stata punta dall'ago di una siringa nascosto nella sabbia mentre camminava con la mamma sulla spiaggia. Trasferita al pronto soccorso, è stata trattenuta nel reparto di malattie infettive per gli accertamenti del caso. Il sindaco Massimiliano Angori: "Più controlli sul litorale anche nelle ore notturne".\\Stava passeggiando con la mamma sulla spiaggia quando è ...