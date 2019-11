Parasite | gioco al massacro devastante e zeppo di sangue con l’abito del miglior cinema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Gratta gratta, sotto di noi, nella scala socio-economica, c’è sempre qualcuno da schiacciare. Senza pietà, senza remore. Fino a quando non ci si accorge che sarebbe meglio orientare il proprio desiderio di ribellione verso le “classi” che stanno in alto.del sudcoreano Bong Joon-ho, in uscita il 7 novembre grazie a AcademyTwo e LuckyRed e Palma d’oro a Cannes, eleva l’assunto politico a metafora universale e lo riveste condel. Paradossale, grottesco, animato dal fuoco sacro di una visione che deve saturare l’occhio dello spettatore, il film di Bong, regista abituato anche a girare blockbuster a casa propria (si veda l’immenso The Host), è un’ottima sintesi tra pura visione autoriale di fondo e immagine fluida, diretta, senza mediazioni troppo intellettuali, come risultato finale. Esteriormentepuò apparire una commedia nera, acidula, anche ...

