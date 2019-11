Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019), 7 nov. (Adnkronos) - I cittadini della Vdi"avranno finalmente il proprio". "I cittadini della zona potranno recarsi nel propriosenza bisogno di dover recarsi dall’altra parte della città. Dietro questo intervento c’è il lavoro del president

TV7Benevento : Palermo: sportello Inps alla quinta circoscrizione... - crialicata : Bon...la società che si è fatta intestare le utenze di mia a Palermo è Acea. Mia zia non ha firmato nulla, non ha d… - AMAP_Palermo : #amapinforma: lunedì 11 novembre lo sportello utenza sito nel Comune di Montemaggiore Belsito in Piazza Salemi, 1 (… -