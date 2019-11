Oroscopo del giorno 9 novembre da Bilancia a Pesci | ottimo inizio weekend per Sagittario

L'Oroscopo del weekend dall'8 al 10 novembre : Vergine coraggiosa - Cancro empatico : L'oroscopo del weekend dall'8 al 10 novembre è ricco di novità tutte da scoprire, passo dopo passo, leggendo le previsioni astrali, segno per segno, che individuano uno spiraglio di sereno nell'ingarbugliato e annuvolato cielo amoroso. Luna benefica, dapprima in Pesci e poi in Ariete, con i suoi influssi sensibili e intuitivi, garantisce un modo di amare romantico ma anche molto battagliero. Percezioni sottili nelL'oroscopo del weekend di ...

L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre : giornate interessanti per Cancro e Toro : L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre spalanca le porte a una settimana piena di opportunità ed eventi. Lavoro, famiglia e amore, tutti questi campi vivranno degli attimi intensi. Qualche segno avrà una settimana colma di lavoro e questioni da sbrogliare. Qualcun altro farà degli incontri interessanti e altri ancora saranno pronti ad afferrare il traguardo. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – ...

L'Oroscopo del giorno 8 novembre - ultimi sei segni : in amore volano Bilancia e Acquario : L'oroscopo del giorno 8 novembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di venerdì in esclusiva per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Ebbene, diciamo subito che la giornata ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 7 novembre : Leone magnetico - Pesci comprensivo : Configurazioni planetarie di tutto rispetto animano i cieli astrologici nelL'oroscopo dell'amore di coppia e garantiscono sentimenti. Se qualche tensione potrebbe inclinare il rapporto amoroso, Venere, Sole, Mercurio e Giove vegliano sugli affetti garantendo momenti romantici al Sagittario, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Le previsioni astrali di giovedì esortano a manifestare apertamente i sentimenti, diradando alcune nuvole passeggere che ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 7 novembre : Gemelli mutevole - Capricorno serio : L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce i transiti planetari fortunati e crea un varco per intraprendere la strada che porta alla felicità sentimentale. Luna in Pesci elargisce una sensibilità e un'emotività fuori dal comune, tanto che molti segni zodiacali dovranno faticare per vincere una fragilità direttamente collegata al bisogno di affetto. L'astro d'argento in quadratura ricollegherà Gemelli, Vergine e Sagittario a ...

Oroscopo del 7 novembre : Marte protegge l'Acquario - Luna in opposizione per Vergine : Il nuovo mese è da poco iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 7 novembre. Sarà una giornata positiva per l'Acquario, che potrà fare affidamento sulla protezione di Marte e Venere. Al contrario la Vergine dovrà scontrarsi con la Luna in opposizione, che porterà il segno a risentire di un calo fisico. Cambiamenti per il ...

Oroscopo del giorno Paolo Fox : le stelle di oggi - mercoledì 6 novembre : Oroscopo di oggi Paolo Fox: previsioni zodiacali del 6 novembre 2019 Nuovo appuntamento con Paolo Fox e l’Oroscopo del giorno. Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Graziano Galatone hanno preso in mano alle 11.10 il day time mattutino di Rai2 con intrattenimento, rubriche culinarie, momenti musicali e interviste. Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo di oggi, mercoledì 6 novembre, offrendo consigli utili per i segni dello zodiaco. ...

L'Oroscopo del giorno 7 novembre - previsioni 2ª sestina : bene l'amore per il Capricorno : L'oroscopo del giorno 7 novembre 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti il prossimo giovedì. A finire sotto la nostra puntigliosa lente astrale, l'amore e il lavoro analizzati in esclusiva per conto dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà avere un giorno fortunato? bene, ...

L'Oroscopo del giorno 6 novembre : Ariete creativo - Sagittario ansioso : L'oroscopo di mercoledì dedicato alle opportunità lavorative e all'amore tiene conto dell'entrata di Luna in Pesci che rende i segni zodiacali appartenenti all'elemento Acqua molto sognatori e al tempo stesso suggestionabili. L'astro d'argento nel domicilio astrologico dodicesimo trova le sue affinità nel mare e sprigiona molto fascino e sensibilità. L'acqua dei Pesci che fluisce indecifrabile e misteriosa come la Luna, tende a smuovere le ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 6 novembre : Scorpione teso - Sagittario altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce gli affetti e le sensazioni a due, rifacendosi soprattutto all'influenza lunare che dai Pesci rende le emozioni molto sensibili e profonde. Insieme al creativo Nettuno, l'astro d'argento elargisce fantasia e vitalità, anche se molti segni zodiacali vivranno questo transito planetario in modo mutevole, dove gli atteggiamenti nei confronti dell'amore diventeranno molto altalenanti. Di ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : le previsioni del 6 novembre : Oroscopo Paolo Fox di domani, 6 novembre: le previsioni zodiacali ARIETE: la situazione migliorerà grazie anche alla Luna nel segno. Non riusciranno a portare avanti due cose contemporaneamente. Le cose vanno fatte con calma. TORO: secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox, 6 novembre, chi è nato sotto questo segno vivrà una giornata di recupero. Sul lavoro è pronto per una sfida senza paura. GEMELLI: domani sarà meglio mantenere la calma ...

L'Oroscopo del 6 novembre : Venere protegge lo Scorpione e il Leone : La prima settimana del mese ha ormai preso il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione e il Leone, che potranno fare affidamento sulla protezione di Venere e dedicarsi con serenità ai sentimenti. Al contrario i Gemelli vivranno una giornata leggermente sottotono, ...

Oroscopo del weekend - dall'8 al 10 novembre : meritato riposo per il Leone : novembre ha finalmente ingranato la marcia portando gli astri ad influenzare i segni zodiacali con posizioni nettamente differenti rispetto a quelle assunte nel mese di ottobre. L'Oroscopo del secondo weekend di questo mese, ovvero quello che comprende le giornate da venerdì 8 a domenica 10 novembre, prevede momenti di relax e riposo per il segno del Leone mentre sembra esserci una continua ricerca di libertà da parte del Toro anche per coloro ...

L'Oroscopo del giorno 6 novembre 2^ sestina : la Luna cambia segno - Bilancia tra i favoriti : L'oroscopo del giorno 6 novembre annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Senz'altro a far ben sperare per questo mercoledì, specialmente sul lato sentimentale e affettivo in generale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto dell'Acquario, ma pronta a sbarcare nel settore dei Pesci. Per essere precisi tale transito avverrà proprio ad inizio giornata, alle ore ...