Oltre al fanalino Italia c’è una scintilla molto francese in Europa

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma. Che l’sia nel 2019 l’ultimo paese inper crescita su 28, con uno 0,1 per cento, come risulta dalle stime d’autunno della Commissione europea diffuse, è una pessima notizia, ma non certo una sorpresa. Eravamo infatti ultimi anche nelle previsioni stagionali di luglio, maggio (semp