Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 81-74 | Eurolega basket 2019-2020 | sesta vittoria

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019)consecutiva per l’in. Al Mediolanum Forum il sodalizio meneghino batte i baschi della Kirolbet, trascinato da un Della Valle a dir poco dominante nel quarto quarto. Con questo successo, inoltre, i ragazzi di coach Ettore Messina restano in testa alla classifica della massima competizione continentale. Parte meglioche, in apertura di match, piazza subito un parziale di 7-0. Il, però, dopo un paio di minuti entra in partita e va in vantaggio, per la prima volta, sul 9-10, con una tripla di di Vildoza. Le difese sono protagoniste e ambedue i sodalizi vedono poco il canestro, tuttavia, nell’ultimo minuto del quarto inaugurale, i baschi prima trovano una tripla, dall’angolo, di Stauskas e, poi, con un canestro da due di Henry vanno al riposo sul +5 con il risultato di 14-19 in loro favore.inizia il ...

Eurosport_IT : TUTTI IN PIEDI PER L'OLIMPIA! ?? Il Barcellona non passa al Forum! I ragazzi di Messina vincono 83-70: 17 punti e 7… - giga_73 : RT @OlimpiaMiNews: Sesto successo consecutivo per l'Olimpia Milano in Eurolega, ancora una volta c'è un Della Valle grande protagonista #ol… - Gazzetta_it : Super #Della Valle trascina #Milano al successo sul #Baskonia: Olimpia sempre in testa nell’#Eurolega -