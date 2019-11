Officina Pasolini | al via a Roma la seconda edizione di “Canzoniere” | “Riporteremo sul

Officina Pasolini : Novembre ricco di appuntamenti - martedì 5 apre Paola Turci : Roma – Un mese ricco di appuntamenti quello di Novembre all’HUB culturale di OFFICINA PASOLINI Regione Lazio, il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi. Sei appuntamenti , sempre rigorosamente gratuiti, tra musica, proiezioni, teatro, tra cui due serate dedicate alla poesia con musica guidate da un presentatore d’eccezione come David Riondino. Per il primo appuntamento ad ...

La prova generale del nuovo tour di Daniele Silvestri aperta al pubblico all’Officina Pasolini a Roma : Sta per debuttare col suo primo tour nei palazzetti e per mettere a punto lo spettacolo userà il palco dell'Officina Pasolini a Roma: la prova generale del nuovo tour di Daniele Silvestri va in scena lunedì 7 ottobre alle 21.00 presso l'hub culturale situato accanto al palazzo della Farnesina. Il cantautore Romano ha scelto un palcoscenico della sua città, un laboratorio culturale ed artistico della Regione Lazio collegato all'Università la ...