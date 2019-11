Nuovi dettagli confermano che Amazon potrebbe aggiungere il tracciamento del fitness su

Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo : Nuovi dettagli in vista del lancio : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi che ci sarà un periodo di tempo specifico durante il quale gli Allenatori avranno più possibilità di incontrare alcuni Pokémon Gigamax negli attesissimi videogiochi di prossima uscita, Pokémon Spada e Pokémon Scudo. È stata annunciata anche la prima Gara Online, “Galar: l’esordio”, insieme a Nuovi ...

Overwatch 2 : la data di uscita è ancora molto lontata - Nuovi dettagli sugli eroi presenti al lancio : Nonostante l'annuncio in pompa magna avvenuto al Blizzcon, Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita e probabilmente bisognerà attendere almeno un altro anno prima del debutto del sequel. Questo perlomeno stando alle ultime dichiarazioni di Jeff Kaplan.Nel corso di un'intervista con VG247, il game director ha spiegato che la data di lancio del sequel non è stata svelata in quanto il team di sviluppo non è ancora sicuro sulle tempistiche ...

Nuovi dettagli sulle colorazioni e specifiche di Huawei P Smart 2020 - Nova 6 4G e MediaPad M7 : Scopriamo Nuovi dettagli e colorazioni relative a Huawei P Smart 2020, MediaPad M7 e Nova 6 4G, i Nuovi dispositivi del colosso cinese in arrivo a breve. L'articolo Nuovi dettagli sulle colorazioni e specifiche di Huawei P Smart 2020, Nova 6 4G e MediaPad M7 proviene da TuttoAndroid.

Altri dettagli sulla quarta stagione di Stranger Things : ci saranno otto Nuovi episodi : È passato appena un mese dall’annuncio ufficiale che confermava l’intenzione di Netflix di produrre una quarta stagione di Stranger Things. Il finale della terza aveva lasciato molti spettatori dubbiosi sul fatto che le avventure dei protagonisti di Hawkins potessero continuare dopo un epilogo che poteva essere anche definito: è stato confermato però che le loro vicende continueranno e in queste ora è stato anche rivelato che le ...

Previsioni Meteo Milano : oggi sole prevalente o nubi innocue - ma domani torna la pioggia con Nuovi nubifragi [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Alba assolata sul capoluogo lombardo, salvo qualche velatura alta assolutamente innocua. La pressione è cresciuta nelle ultime 48 ore con 1020 hpa mediamente al suolo, geo-potenziali lievitati anche in quota, ma il tutto si configura piuttosto temporaneo. Il vortice iberico, complice una rimonta del fronte subtropicale su Spagna e Portogallo, compirà una manovra verso Nord, portandosi dapprima sulla Francia, ...

Nuovi dettagli sul lander lunare di Blue Origin : (Blue Origin) Blue Origin ha svelato Nuovi importanti dettagli sul lander lunare Blue Moon che proverà a riportare l’uomo sul nostro unico satellite naturale col programma Artemis dopo oltre mezzo secolo dall’ultima missione (Apollo 17). Dietro al progetto emergono nomi storici e importanti. La società fondata dal numero uno di Amazon, Jeff Bezos, ha raccontato di più sul concept del velivolo che svolgerà l’ultimo tratto del ...

Mazda - Nuovi dettagli sulla prima elettrica di serie : Il Salone di Tokyo ospiterà il debutto della prima Mazda elettrica di serie. Il nuovo modello del costruttore nipponico utilizzerà la meccanica del prototipo e-Tpv che abbiamo già guidato su strada: la presentazione è fissata per il prossimo 23 ottobre, data di apertura alla stampa della rassegna nipponica. La Casa ha diffuso oggi un video teaser che ne accenna la silhouette, mentre nei giorni scorsi erano emersi altri dettagli, come il design ...

Yakuza Like a Dragon : Nuovi dettagli sull’importanza delle amicizie : Si torna a parlare di Yakuza Like a Dragon, noto in Giappone come Yakuza 7, il quale sarà disponibile nel 2020 in esclusiva PS4. Quest’oggi SEGA si sofferma sul sistema delle amicizie, scopriamo insieme di cosa si tratta. Yakuza Like a Dragon: Svelato il sistema delle amicizie Yakuza Like a Dragon porta il sistema delle amicizie della serie ad un livello successivo. Come visto nei precedenti capitoli della serie, è ...

Il Paradiso delle Signore Daily torna su Rai1 da lunedì : tutti i dettagli sui Nuovi episodi : Dopo il successo, meritato, della scorsa stagione, la prima in versione soap, Il Paradiso delle Signore Daily torna in onda da lunedì 14 ottobre portando in scena il cuore, le liti, le passioni e le risate delle nostre Veneri e delle loro famiglie. I fan hanno combattuto tanto per avere un rinnovo della soap dopo aver sofferto la cancellazione della fiction con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, e adesso si preparano a mettersi comodi per godersi ...

The Last Of Us Part II : Nuovi dettagli su trama e gameplay : Il direttore di The Last of Us Part II in una recente intervista sulle pagine del Playstation Blog ha svelato Nuovi e interessanti dettagli sia sul gameplay che la trama del gioco, vi riportiamo le sue parola a seguire. Nuovi dettagli per The Last of Us Part 2 Nella dichiarazione che segue vengono descritte alcune meccaniche di gioco legate ad Ellie, protagonista del sequel: Ricordo che quando lanciammo l’espansione Left Behind per ...

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti Nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Emma Marrone - Nuovi dettagli sulla malattia : la verità dell’ufficio stampa : Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare numerose notizie che riguardano la salute di Emma Marrone e che sono state chiarite dal suo staff. La cantante sta affrontando un periodo di convalescenza dopo l’operazione subita nei giorni scorsi. Il 20 settembre aveva sorpreso tutti, pubblicando su Instagram un post in cui annunciava lo stop dei concerti per risolvere un problema di salute, affermando che sarebbe tornata presto. Le sue parole ...

Marvel's Avengers : Crystal Dynamics svela Nuovi dettagli su Thor : Il profilo Twitter di Marvel's Avengers ha pubblicato un video gameplay e svelato nuovi dettagli su Thor, il Dio del Tuono, nonché uno dei supereroi di casa Marvel che potremo controllare nel nuovo titolo di Crystal Dynamics."Quando si parla di pura forza distruttiva, nessuno sul campo di battaglia è meglio equipaggiato del Dio del Tuono", afferma Vince Napoli, Lead Combat Designer di Crystal Dynamics.Tramite l'utilizzo del suo leggendario ...

Alla scoperta di The Last of Us : Part II in una marea di dettagli tra le abilità di Ellie - Nuovi infetti e nuove minacce : Il recente State of Play di Sony ci ha svelato un nuovo trailer la data di uscita di The Last of Us: Part II dando anche la possibilità di provare con mano il gioco a Parte della stampa specializzata. In attesa della pubblicazione della prova sulle nostre pagine vale sicuramente la pena addentrarci nella nuovissima epopea targata Naughty Dog grazie Alla marea di informazioni condivise sul PlayStation Blog e a un video molto interessante di ...