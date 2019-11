Nuoto | una 4×100 azzurra ambiziosa verso Tokyo 2020 Obiettivo medaglia dopo la beffa

PallaNuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Dunaujvaros-SIS Roma 7-7. Le capitoline sfiorano una vittoria di prestigio : Si chiudono le fatiche anche per la SIS Roma nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le capitoline, dopo aver rischiato di pareggiare ieri già contro il forte Kirishi, oggi ha bloccato le magiare del Dunaujvaros sul 7-7, potendo recriminare per una vittoria sfuggita a 26″ dal termine. Nel primo quarto grandissimo equilibrio: vantaggio magiaro, impatta Motta per l’1-1. Nella seconda frazione vantaggio della ...

Nuoto - ISL 2019 - Budapest. Week end “australiano” alla Duna Arena. Gli Aussie fanno grandi i London Roar e prendono la mira per Tokyo : Due giorni all’insegna dell’Australia che esce trionfatrice dal fine settimana della ISL di Budapest. Un record del mondo, alcune prestazioni di livello straordinario, il ritorno alla vittoria di Kyle Chalmers e Cate Campbell, la crescita generalizzata di un movimento, quello australiano, che sta prendendo, in assenza di grandi manifestazioni invernali, la mira per l’appuntamento più importante del 2020 e del quadriennio, le ...

Nuoto - ISL 2019. La Duna Arena di Budapest ospita il quarto round - in attesa dei due “derby” : Sarà la Duna Arena di Budapest a ospitare nel weekend il quarto round della International Swimming League, la manifestazione itinerante al debutto in questa stagione che vedrà al via, come negli appuntamenti precedenti, quattro squadre a caccia del posto per la finale di Las Vegas a dicembre. Non ci sono italiani al via, perchè l’Aqua Centurions, la squadra che comprende gli atleti azzurri, tornerà in scena, probabilmente per ...

PallaNuoto femminile - Fabio Conti : “Si avvertiva la necessità di una nuova figura nell’organigramma” : Fabio Conti ha lasciato la guida del Setterosa a colui che era il suo vice, Paolo Zizza, per ricoprire l’incarico di direttore tecnico delle squadre Nazionali della Pallanuoto femminile, nuova figura all’interno dell’organico della FIN. L’ex CT della Nazionale maggiore femminile ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Conti spiega così il suo nuovo ruolo: “In una stagione così ...

Campionati PallaNuoto al via - Barelli sara' una stagione avvincente : Pallanuoto, tutto pronto per i Campionati maschili e femminili di Pallanuoto 2019/2020. A Roma si e' svolta la conferenza stampa di presentazione

PallaNuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno la mia ultima gara. Voglio una famiglia e normalità” : Federica Pellegrini e le Olimpiadi: un amore contrastato per la campionessa veneta del Nuoto in piscina tra soddisfazioni immense (oro nei 200 sl a Pechino) e delusioni altrettanto importanti (i podi mancati a Londra 2012 e a Rio 2016). Ecco che il successo storico nelle sue quattro vasche ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha riacceso ulteriormente quella fiamma e il sogno del suggello a Cinque Cerchi non avrebbe eguali, essendo anche ...

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...

