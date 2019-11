Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Nel weekend si disputerà il tradizionale, 46^ edizione del meeting diintitolato alla memoria del giornalista Rai che scomparse insieme a una selezione della Nazionale in seguito a un incidente aereo nel 1966. La kermesse andrà in scena alla piscina Sciorba di Genova in formato vasca da 25 metri, annunciati circa 1500 atleti e tra loro ci saranno anche 18 azzurri di interesse nazionale tra cui spiccano Simone(Campionessa del Mondo sui 1500 in vasca lunga), Benedetta(argento iridato sui 50 rana quest’estate), il giovane Thomas Ceccon e l’idolo di casa Martina Carraro (fresca di record italiano sui 100 rana in corta e bronzo sui 100 ai Mondiali in lunga). Di seguito tutti gli italiani di punta presenti alin programma nel fine settimana dell’8-10 novembre a Genova. ITALIANI DI PUNTA...

OA_Sport : Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2019: i partecipanti dell’Italia. Ci sono Quadarella, Pilato e Carraro - Swim4life_it : Nuoto, Elenco Iscritti Trofeo Nico Sapio, domani al via la caccia ai pass per gli Europei - ilnautilus : 46° Trofeo Nico Sapio: venerdì l’apertura con grandi emozioni Scatta domani il 46° Trofeo Nico Sapio, la manifesta… -