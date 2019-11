Nuoto | Podcast “FuoriOnda” Episodio 73 – La stagione di Tokyo 2020 con Cesare Butini

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Conduce la blogger Laura Vergani insieme a Mauro Romanenghi, tecnico della IN Sport Rane Rosse, Fabrizio Fogliani di Vaporidicloro. In redazione come sempre Marco Agosti. Ospite, CT della Nazionale azzurra di. E’ con grande piacere che torna con noi, il CT della Nazionale. Una nazionale che dovrà affrontare questacon un grande obiettivo, il massimo raggiungibile: l’Olimpiade. Si tornerà a, dopo 56 anni, e qui l’Italia cercherà di confermare e anzi migliorare tutto ciò che é stato visto nella scorsa. Conci addentriamo nel regolamento per qualificarsi, indaghiamo sulle tappe di avvicinamento, su quello che verrà richiesto ai ragazzi e ai loro allenatori, sulle aspettative e le speranze. Fuorionda non si fa pregare e sviscera tutte le sue domande soprattutto sulle staffette e con una postilla anche sul convegno allenatori ...

