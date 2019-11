Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Puntuale come un orologio svizzero,ha resoi nomi dei nuovi giochi gratuiti di questa settimana, parliamo del duo, naturalmente se volete metterci le mani sopra dovrete necessariamente creare un accounte scaricare il launcher dedicato, tuttavia non avrete bisogno di nessun tipo di abbonamento.è un mix tra un gioco di ruolo, roguelike ed un platform. In questo titolo con visuale dall'alto bisognerà sopravvivere in una landa desolata infestata da orrendi mutanti, il giocatore potrà a sua volta mutare per guadagnare abilità aggiuntive.è invece ambientato in una futuristica città cyberpunk del 2091, il giocatore dovrà mettersi alla ricerca del fratello rapito da uno psicopatico che sta seminando il caos in città da diverso tempo.Prima di lasciarvi vi ricordiamo chesaranno ...

Eurogamer_it : Nuclear Throne e Ruiner disponibili gratuitamente su Epic Games Store - CGCOfficial_ : Disponibili gratuitamente su Epic Games Store Nuclear Throne e RUINER. I due titoli saranno gratuiti fino al 14 nov… - Chicomesol : RT @pcexpander: Ruiner e Nuclear Throne gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecu… -