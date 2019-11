“Nonstop live” | arriva nelle sale il music film su Vasco

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019)nei cinema italiani, solo per 3 giorni, il 25, 26 e 27 novembre, "Nonstop live", ilsuRossi diretto da Pepsy Romanoff, che mostra le immagini, i suoni e le parole dei tour 2018 e 2019 del rocker di Zocca. Da come nasce una scaletta "perfetta" al fronte del palco, il Blasco nazionale racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti, dall intimità di una sala d incisione, alle prove con la band, lo show mentre si compone fino all esplosione finale dello stadio. "Nonstop live" è prodotto da UniversalGroup in collaborazione con Giamaica, realizzato da EXCEPT e distribuito al cinema da QMI Stardust.

