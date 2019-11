Non solo Black Desert Online | Pearl Abyss ha annunciato l' arrivo di tre nuovi titoli

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019), studio di sviluppo di, hal'di trein futuro. Il primo gioco è Crimson, un MMORPG open-world ambientato in un monto fantasy epico. In una guerra per la sopravvivenza, tre tribù combatteranno per il controllo del continente Pywell.Il secondo titolo invece sembra essere il primo sparatutto die si chiama Plan 8. Plan 8 è uno sparatutto MMO exosuit, un titolo guidato da Minh Le come consulente tecnico, noto anche come co-creatore della serie Counter-Strike. La produzione del gioco è guidata da Seung-ki Lee, ex direttore artistico ambientale diMobile.Il terzo ed ultimo gioco è un MMORPG dedicato questa volta alle famiglie e si chiama DokeV. Attualmente di quest'ultimo titolo si sa ben poco, se non che avremo a che fare con una serie di creature da collezionare.Leggi altro...

fbernardeschi : #Finoallafine non è solo un motto, è la nostra filosofia: la Juventus non molla mai. Vittoria d’oro. Gol di platino… - pietroraffa : #Bentivogli:'In Austria a Voelstalpine è stato chiesto di non inquinare. Solo che lì i politici, anziché dire che i… - MarioManca : Eccolo qui, il miglior dialogo di sempre. Non dicono niente, eppure dicono tutto. A parlare sono solo gli occhi, lo… -