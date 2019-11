Non siamo una squadra di calcio | siamo una cooperativa di masochisti

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Noi nonunadi, noiun bersaglio mobile ed immobile. Insieme abbiamo subito attacchi, insieme subiamo varrate in faccia quasi ogni domenica, insieme ci raccontiamo da anni, sempre la stessa favola. Noi nonunadi, noiun popolo sputtanato ogni santo giorno, per ogni santa notizia, vera, mistificata, pompata o forzata.quelli che alimentano la visibilità di personaggi come Cruciani, come Bargiggia, come Fedele, ei soli a dare un brivido di quella virilità che fu ai Feltri di turno. Noi nonunadiunadi, di quelli che tifano per la stessa maglia, che stanno sulla stessa barca, ma si soffiano in faccia venti contrari per andare a sbattere, perchécapaci pure di dividerci sul tifo. A Napoli c’è la strana credenza che esista il tifoso, per dirla alla Troisi, da ...

