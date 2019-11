NextGen 2019 | chi sarà l’avversario di Jannik Sinner in semifinale? L’azzurro incrocerà

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019)si è qualificato alle semifinali delle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti under 21 al mondo. L’altoatesino ha travolto lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer nei primi due incontri andati in scena all’Allianz Cloud di Milano, due netti successi per 3-1 e 3-0 che hanno permesso al 18enne di assicurarsi il primo posto nel gruppo B con un turno di anticipo: il confronto di questa sera contro il francese Ugo Humbert, già eliminato dal torneo, non avrà alcuna valenza ai fini della classifica del nostro portacolori., capace di entrare nella top 100 del ranking ATP nel giro di pochi mesi,il secondo classificato del gruppo A ovvero il serbo Miomir Kecmanovic. Il 18enne altoatesino ha tutte le carte in regola per avere la meglio contro il 20enne numero 60 al mondo, secondo nel gruppo ...

