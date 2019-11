NextGen 2019 | chi sarà l’avversario di Jannik Sinner in semifinale? L’azzurro è primo nel

LIVE Sinner-Humbert - NextGen Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole l’en plein contro il francese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Humbert – La presentazione di Sinner-Humbert Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, valida per il Gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2019 di tennis. Sull’hard indoor dell’Allianz Cloud di Milano l’azzurrino vuole l’en plein, dopo aver sconfitto l’americano Frances Tiafoe e lo svedese ...

VIDEO Sinner-Ymer : video - highlights e sintesi NextGen 2019. Dominio assoluto dell’azzurro : E’ uno Jannik Sinner stellare alle Next Gen ATP Finals 2019 in corso di svolgimento a Milano. L’altoatesino si è qualificato per le semifinali con un turno d’anticipo dopo aver nettamente sconfitto in tre set lo svedese Mikael Ymer. Un vero e proprio Dominio quello di Sinner, che ha offerto un’altra grande prestazione dopo quella all’esordio contro l’americano Frances Tiafoe. Qui di seguito gli highlights del ...

NextGen 2019 - calendario partite di oggi (7 novembre) : programma - orari e tv : Si gioca oggi la terza e ultima giornata della fase a gironi delle NextGen ATP Finals indoor al Palalido di Milano, riservate ai migliori otto tennisti Under 21 del mondo. Il primo match comincerà alle 14.00 e vedrà di fronte il favorito del torneo, l’australiano Alex De Minaur, che è vicino alla qualificazione alle semifinali, e il norvegese Casper Ruud, che è sfavorito ma si qualificherebbe in caso di successo. A seguire il serbo Miomir ...

Sinner-Humbert - NextGen 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Yannik Sinner conclude quest’oggi (non prima delle ore 21.00, diretta tv su SuperTennis) la prima fase delle Next Gen ATP Finals di tennis. Sull’hard indoor dell’Allianz Cloud di Milano, il giovane altoatesino, grazie alle due vittorie contro l’americano Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer, ha già ottenuto la qualificazione alle semifinali. La sfida odierna contro il francese Ugo Humbert sarà dunque utile per dar ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner contro Ugo Humbert per chiudere in bellezza il girone : contro il francese Ugo Humbert Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali delle NextGen ATP Finals di Milano con un turno di anticipo, può chiudere alla grande, perché privo di responsabilità, un girone di qualificazione che finora ha giocato da fenomeno. Nelle prime due partite il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria ha battuto nell’ordine lo statunitense Frances Tiafoe cedendogli il primo miniset e poi giocando da fenomeno gli altri ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner : “Contento della vittoria - un’emozione giocare a Milano. Sempre in campo per vincere” : Jannik Sinner ha ha travolto lo svedese Mikael Ymer per 4-0, 4-2, 4-1 e si è così qualificato alle semifinali delle Next Gen ATP Finals 2021, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’azzurro si è letteralmente scatenato all’Allianz Cloud di Milano e si è imposto in meno di un’ora di gioco, esprimendo un tennis spumeggiante e davvero molto convincente. Il 18enne tornerà in campo domani sera per ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner : “Contento della vittoria - un’emozione giocare a Milano. Sempre in campo per vincere” : Jannik Sinner ha ha travolto lo svedese Mikael Ymer per 4-0, 4-2, 4-1 e si è così qualificato alle semifinali delle Next Gen ATP Finals 2021, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’azzurro si è letteralmente scatenato all’Allianz Cloud di Milano e si è imposto in meno di un’ora di gioco, esprimendo un tennis spumeggiante e davvero molto convincente. Il 18enne tornerà in campo domani sera per ...

NextGen 2019 : i risultati di mercoledì 6 novembre. Seconda vittoria per De Minaur - Tiafoe batte Humbert - Sinner in semifinale : Oltre al match di Jannik Sinner, che ha nettamente sconfitto e lo svedese Mikael Ymer, al Palalido di Milano si sono disputati anche gli altri tre incontri della Seconda giornata della fase a gironi delle NextGen ATP Finals 2019. La cronaca del match di Jannik Sinner Nella sessione diurna si sono tenute le due partite del gruppo A, hanno aperto il programma i due perdenti di ieri, Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina, a seguire i due ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 4-1 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : show dell’azzurro - è in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA 22.50 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.49 Jannik Sinner è il primo semifinalista delle NextGen Atp Finals 2019 di Milano grazie alla vittoria in 56 minuti sullo svedese Mikael Ymer: l’azzurro ha dominato la sfida vincendo 4-0 4-2 4-1 in una partita senza storia. Si tratta della seconda semifinale Atp per il classe 2001 dopo quella di Anversa: ...

NextGen 2019 - ciclone Jannik Sinner! L’azzurro demolisce Ymer e approda in semifinale! : Jannik Sinner vola in semifinale alle Next Gen ATP Finals 2019. L’altoatesino conquista questo traguardo con un turno di anticipo dopo la netta vittoria in tre set sullo svedese Mikael Ymer con il punteggio di 4-0 4-2 4-1 dopo 56 minuti di gioco. Davvero un’ottima prestazione per il nativo di San Candido, che ha dominato il numero 73 del mondo. Il primo set è un monologo di Jannik Sinner, che chiude per 4-0 in dodici minuti di gioco. ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 4-1 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro è il primo semifinalista! Secondo penultimo atto Atp in carriera per il classe 2001 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 22.50 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.49 Jannik Sinner è il primo semifinalista delle NextGen Atp Finals 2019 di Milano grazie alla vittoria in 56 minuti sullo svedese Mikael Ymer: l’azzurro ha dominato la sfida vincendo 4-0 4-2 4-1 in ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 3-0 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro ottiene il break! Vittoria ipotecata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 0-15 Doppio fallo per Ymer. 3-0 Non c’è partita a Milano: Sinner si invola verso la semifinale! 40-15 Diritto largo dell’azzurro. 40-0 Si spinge addirittura in avanti Sinner: serve&volley magistrale dell’azzurro. 30-0 Continua a spingere ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro vince anche il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 15-0 Servizio e rovescio dell’azzurro. INIZIO TERZO SET 22.28 Jannik Sinner vince anche il secondo parziale pur calando di ritmo e attenzione nel corso del set: Ymer è ancora troppo falloso e l’azzurro ringrazia. FINE secondo SET 4-2 secondo SET ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 3-2 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : secondo parziale equilibrato all’Allianz Cloud! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 3-2 SI SALVA SINNER! Accorcia con il diritto ma Ymer ha il famoso “braccino” e sbaglia la palla corta: chiude l’azzurro. 40-40 Killer point e palla break, la seconda del match per Ymer: diritto lungo di Sinner. 40-30 Ace per ...