Nel reboot di Gossip Girl la voce narrante sarà ancora quella di Kristen Bell | Nate e

Walker Texas Ranger - Jared Padalecki "nuovo" Chuck Norris Nel reboot in lavorazione : Walker, Texas Ranger sta per tornare. No, non si tratta di un ennesimo ciclo di repliche visto che quelle sono senza soluzione di continuità e ancora oggi ritrovate Chuck Norris la mattina su Iris, ma di un vero e proprio reboot.In epoca di ritorni poteva mancare il Ranger più famoso del Texas? La risposta è stata no per i vertici di CBS Tv Studios che in vista della prossima stagione tv stanno lavorando a un nuovo progetto. E considerando ...