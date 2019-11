Negli Stati Uniti due ex dipendenti di Twitter sono accusati di aver dato informazioni

DIARIO USA/ Perché Trump batte i Democratici anche quando perde Negli Stati? : I Democratici si sono aggiudicati due Stati, Kentucky e Virginia. Trump incassa, ma in vista delle presidenziali resta in vantaggio. Perché?

Italiani vanno Negli Stati Uniti per essere ibernati e rinascere tra 300 anni - così dopo essere rinati potranno essere immortali e farsi un week end su Marte : Secondo una ricerca sono molti gli Italiani che hanno deciso di morire in una clinica degli Stati Uniti d’America e di farsi ibernare in attesa di risorgere tra 300 anni. Coloro che hanno sottoscritto questo oneroso contratto con la clinica degli Stati Uniti d’America pensano di poter ritornare in vita tra 300 anni e che il mondo sarà completamente, diverso. Nel frattempo la scienza avrà scoperto l’elisir della vita eterna e si potrà ...

Rivoluzione Negli Stati Uniti - Roger Penske compra IndyCar Series e Indianapolis Motor Speedway! : E’ in atto una vera e propria Rivoluzione nel mondo del Motorsport degli Stati Uniti. Roger Penske, infatti, tramite la Penske Entertainment Corporation (controllata della Penske Corporation), acquista dalla Hulman&Company la IndyCar Series, l’Indianapolis Motor Speedway e la Indianapolis Motor Speedway Production. Di fatto, questo non solo significa che la famiglia Hulman-George, per la prima volta dal 1945, scompare dalla scena ...

Formula 1 – Gioco di… prestigio Negli Stati Uniti : Vettel fa scomparire il cappellino Mercedes di un bimbo [VIDEO] : Vettel esilarante ad Austin: la scenetta con i due bambini tifosi Mercedes è tutta da ridere E’ terminato ieri, con la vittoria in gara di Bottas e la conquista del titolo Mondiale di Hamilton, il weekend di gara degli Stati Uniti. Un fine settimana da dimenticare per la Ferrari ed in particolar modo per Sebastian Vettel, costretto al ritiro dopo 8 giri dal via. Il tedesco della Ferrari ha comunque trovato un modo per sorridere, sia ...

Formula 1 – Ritiro Vettel - Seb sincero Negli Stati Uniti : “non so cosa sia successo” : Le parole di Sebastian Vettel dopo il Ritiro dal Gp degli Stati Uniti: il tedesco della Ferrari sincero Gp degli Stati Uniti amarissimo per Vettel e la Ferrari: dopo una partenza sottotono, che ha visto il tedesco perdere tante posizioni, superato da Verstappen, Hamilton, Leclerc e Norris, la gara del ferrarista è stata destinata a durare pochissimo. All’ottavo giro infatti Vettel è stato costretto al Ritiro per la rottura della ...

Pole Negli Stati Uniti per Bottas davanti a Vettel : Valtteri Bottas conquista la Pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. A sorpresa è il pilota finlandese della Mercedes a centrare la Pole

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti Negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Archie - «l’americano» : esordio Negli Stati Uniti per il Ringraziamento? : Archie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoArchie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoPer ...

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano agli utenti in Europa e Negli Stati Uniti : Lavinia Greci Da qualche ora i tre social network, tutti appartenenti al colosso di Zuckerberg, presentano problemi di caricamento e condivisione. Il malfunzionamento segnalato su Twitter e confermato da Down Detector Storie che non si caricano, post che non si leggono e problemi con il servizio di messaggistica istantanea che, quotidianamente, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano per comunicare tra loro. In queste ore, ...

HBO Max : prezzi - data di lancio Negli Stati Uniti e le nuove serie tv ordinate : HBO Max, prezzo, data di lancio negli Stati Uniti e i nuovi progetti ordinati dal servizio streaming WarnerMedia. Ieri nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) è stato presentato il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canali come HBO, TNT, TBS e molti altri, più lo studio televisivo e cinematografico Warner Bros. Le informazioni che seguono riguardano esclusivamente il mercato americano, ...

Negli Stati Uniti gli atleti universitari potranno cominciare a guadagnare con gli sponsor : La NCAA (National Collegiate Athletic Association), l’organizzazione che riunisce i campionati studenteschi più importanti e seguiti degli Stati Uniti, consentirà agli atleti dei college, cioè quelli che praticano sport per conto dell’università che frequentano, di guadagnare soldi con le sponsorizzazioni,

Addio sms - Negli Stati Uniti si passa ai messaggini brevettati da Google : (David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) I quattro principali gestori telefonici statunitensi, At&t, Verizon, T-mobile e Sprint, hanno creato una join venture chiamata “Cross-carrier messaging initiative (Ccmi) con lo scopo di effettuare insieme la transizione dagli sms al nuovo standard di messaggistica. Gli sms verranno quindi sostituiti da un nuovo sistema di messaggistica che fonderà assieme gli attuali sms e mms creando un nuovo ...

Mediaset - Paolo Bonolis e il volo Negli Stati Uniti : vita stravolta? Gira una voce... : Un'altra gioia per Paolo Bonolis, il mitico conduttore Mediaset. È un momento affettivamente positivo per il conduttore tra i più amati d'Italia. Paolo Bonolis è volato infatti negli Stati Uniti per il matrimonio del figlio Stefano. Con una cerimonia che si è svolta a Long Island, il primogenito del