Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) “‘Sto bastardo di merda ha voluto rovinarci. ‘Stodi merda”. La notizia del pentimento delnon era stata presa per niente bene dal, uno dei capi dellaa Volpiano, paesone in provincia di Torino. “Io la notte non sto dormendo. Penso a tutte le cose. Non ci poteva fare una cosa di queste. Questo è odio cieco”. E con quelle parole Saverio Agresta, originario di Platì (Reggio Calabria), si sfoga con la figlia, Mimma. È il 2 novembre 2016 e commenta quella circostanza sconvolgente: il 7 ottobre ilDomenico, 31 anni, soprannominato Micu McDonald, aveva cominciato are con la giustizia mentre era detenuto nel carcere di Saluzzo (Cuneo). Agli inquirenti ha fornito molte informazioni apprese direttamente dale molte delle sue dichiarazioni hanno fornito materiale per l’inchiesta “Cerbero” che ha portato in carcere 57 persone, mentre ...

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, il padre contro il figlio che collabora con i magistrati: “Sto bastardazzo ha voluto rovinarci” - TutteLeNotizie : ‘Ndrangheta, il padre contro il figlio che collabora con i magistrati: “Sto bastardazzo ha… - CarmenVogani : RT @rpinci: Mio padre Cecè vittima innocente della ‘ndrangheta, il suo esempio ci ha salvato Stefania Grasso scrive per Donne Chiesa Mondo… -