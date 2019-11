NBA – Bledsoe | l’errore dalla rimessa laterale è clamoroso | la reazione di Antetokounmpo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 7 novembre 2019) Deve rimettere la palla in gioco, ma parte in palleggio: l’errore di Ericdiventa virale sui social. E ladiè tutta da ridere Ericha firmato sicuramente la giocata della notte, ma difficilmente finirà nella classifica degli highlight: più probabile un posto d’onore nella rubrica degli orrori ‘Shaqtin ‘a Fool’. Il playmaker dei Milwaukee Bucks ha compiuto unerrore nella sfida contro i Clippers: al momento di rimettere la palla in gioco, dopo che l’arbitro gli ha consegnato il pallone,è invece partito in palleggio sotto lo sguardo incredulo di Giannis. Did Erichave a meeting with JR at halftime? pic.twitter.com/p2xLgKu5gW — NBA Syndicate (@NBAsyndicate) November 7, 2019 L'articolo NBA –, l’erroreè ...

DavideSardi : Ma Eric cosa fai?!?!? ?????? #Shaqtin #Bledsoe #FearTheDeer #NBA #NBATwitter - supportersmagaz : Notte #nba 3/ @Bucks vincono in casa dei Timberwolves 134-106, con 54% dal campo, Antetokounmpo (34p+15r), Middlet… -