Napoli | in 500 al San Paolo per l’allenamento | fischi a Insigne | Mertens | Callejon

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Soltanto cinquecento tifosi all’allenamento al Sanaperto agli abbonati (che sono all’incirca 13mila, molti dei quali ovviamente lavorano alle 15.30 di un giorno infrasettimanale).indirizzati ai calciatori all’ingresso in campo. Qualcuno ha gridato “vai via”. In precedenza, all’esterno dello stadio, la tifoseria organizzata ha esposto lo striscione “Rispetto” e lanciato cori contro i calciatori e anche i soliti contro Aurelio De Laurentiis. L’unico ad essere risparmiato è stato Carlo Ancelotti. L'articolo, in 500 al Sanper l’allenamento,ilsta.

