Napoli | i tifosi contro la squadra al San Paolo | «Giocatori mercenari siete voi» E ad

Napoli - i tifosi contro la squadra al San Paolo : «Giocatori mercenari siete voi» : Sono circa cento gli esponenti delle curve che si sono fatti trovare alle 14,30 all?esterno dello stadio San Paolo per accogliere i giocatori del Napoli in vista dell?allenamento a porte...

Caos Napoli - i tifosi si schierano : nel mirino 5 calciatori [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più Caos in casa Napoli, il club prepara pesanti provvedimenti dopo la decisione della squadra di interrompere il ritiro imposto dalla società. Sempre più delusi anche i tifosi, pesanti messaggi su Twitter: “Vergognatevi” scrivono alcuni tifosi., i supporter questa volta si sono schierati in massa contro i responsabili del gesto individuati in Lorenzo Insigne, capitano e bandiera del Napoli; Dries Mertens, Jose ...

Napoli choc - i tifosi non ci credono più : ?«Il sogno è finito» : Tutti contro tutti, anche in mezzo ai tifosi, all'indomani del grande strappo dentro una squadra che un giorno all'improvviso ha smesso di esserlo. Sanguina il grande cuore azzurro dei...

Napoli - il pareggio e l'ammutinamento : il Mattino tra i Tifosi a Montesanto : Napoli ad altissima tensione: dopo il pari con il Salisburgo e l'ammutinamento dei calciatori che non si sono presentati in ritiro, Anna Trieste riunisce i Tifosi alla stazione Eav di Montesanto...

Napoli-Salisburgo - la lunga attesa dei tifosi : «Adesso qualifichiamoci» : Gli ottavi di Champions sono vicini per il Napoli che questa sera, al San Paolo, dalle 21, tenta di raggiungerli con due turni di anticipo. Contro il Salisburgo però non sarà facile e...

Napoli sull'orlo della crisi di nervi - il Mattino tra i tifosi della Galleria : sull'orlo di una crisi di nervi. Dopo la sconfitta di Roma, il Napoli sprofonda in classifica alla vigilia del match casalingo contro il Salisburgo che può valere gli ottavi di finale di...

Roma-Napoli - Insigne : ”Chiediamo scusa ai tifosi - abbiamo commesso degli errori” : Chiediamo scusa ai tifosi, possiamo e dobbiamo dare di più”. Lorenzo Insigne esprime il proprio rammarico e quello della squadra per la sconfitta contro la Roma. ROMA NAPOLI Insigne – Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma esprime tutto il suo rammarico per il match perso e chiede scusa ai tifosi azzurri. Queste le sue parole: “Purtroppo è un momento che gira ...

“Vesuvio lavali col fuoco” - la Curva Sud dell’Olimpico dà il benvenuto ai tifosi del Napoli : L’Olimpico dà il benvenuto al Napoli e ai suoi tifosi. Prima del fischio di inizio di Roma-Napoli all’interno dello stadio si sentono distintamente due cori provenienti dalla Curva Sud dell’Olimpico, due classici, per intenderci. “Vesuvio lavali col fuoco” è il primo, oltre all’immancabile “odio Napoli” Un saluto caloroso, come quello avuto a Firenze, come se il tempo qui non passasse ...

Calcio : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata dopo le proteste di Napoli-Atalanta. Multa ai tifosi Inter per i cori contro Balotelli : Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata e, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo, dopo che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementi proteste nel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. ...

Napoli-Atalanta - i parlamentari tifosi azzurri presentano un’interrogazione al ministro dello Sport per il rigore non fischiato su Llorente : L’arbitro Piero Giacomelli “ha negato in maniera plateale un rigore” al Napoli per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente sul risultato di 2 a 1 per i partenopei e “in maniera provocatoria” lo stesso Giacomelli “si è rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var“. Per questo, la squadra di Carlo Ancelotti “è stata palesemente frodata perdendo due punti in classifica e scendendo al quinto posto”. È ...

Napoli-Atalanta - «Il Mattino dei tifosi» in diretta da piazza Dante : Pari e polemiche: il giorno dopo Napoli - Atalanta è ancora tanta la rabbia azzurra e Anna Trieste è pronta a raccoglierla con il Mattino tra i tifosi che fa tappa a piazza Dante: live...

Il Napoli e le notti magiche di Champions - quanti segnali europei per Ancelotti! I tifosi sognano la coppa : C’era una volta il Milan di Ancelotti. Squadra di coppa si diceva. E, infatti, in Champions viaggiava a meraviglia. In campionato stentava, racimolando quarti posti utili per l’Europa. Oggi Ancelotti allena il Napoli. E guarda un po’ la storia sembra ripetersi. I partenopei avevano una grandissima occasione, quella di accorciare su Juventus e Inter. E, invece, l’appuntamento con i tre punti è fallito. Il Napoli è ...

Marelli : “Il rigore non c’era. I tifosi del Napoli mi stanno sfinendo sulla questione Zielinski” : Marelli: I tifosi del Napoli mi stanno esasperando sulla questione di Zielinski, ma non sono episodi che hanno qualcosa in comune quello di De Ligt ed il suo In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro, sul rigore prima concesso e poi annullato al Napoli dall’arbitro La Penna. Queste le sue parole: “La Penna è un arbitro molto bravo, non lo nascondo. Al ...