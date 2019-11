Muro Berlino | Casellati | ‘luogo simbolo battaglia per libertà e democrazia’

30 anni fa cadeva il Muro di Berlino : le storie di chi non vide mai quel giorno : Per quasi trent’anni la capitale tedesca è stata divisa in due da 3 metri di cemento e filo spinato che rendevano impossibile agli abitanti spostarsi da Est a Ovest. Perentorio l’ordine delle autorità: nessuno avrebbe mai più oltrepassato il Muro, nemmeno a costo della vita. E, negli anni, furono centinaia coloro che morirono nel tentativo di scappare: la prima donna si chiamava Ida, mentre l’ultimo uomo, morto appena 8 mesi prima del 9 novembre ...

Muro Berlino : ‘comunismo ancora vivo - appello per processo Norimberga’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, “il comunismo è ancora vivo, l’utopia comunista continua ad infettare i media, la cultura, la politica e anche ambienti ecclesiastici”. Per questo serve una Norimberga del comunismo, non un processo giuridico-legale, ma la “consacrazione civile, culturale, storico, morale di uno dei regimi più illiberali e sanguinari della storia ...

1989 Cronache dal Muro di Berlino - Ezio Mauro su Rai 3 ripercorre un'era in una serata-evento (Anteprima video) : Trent'anni dopo la Caduta del Muro di Berlino, Ezio Mauro ripercorre la storia di uno dei luoghi simbolo della storia contemporanea ripercorrendone prodromi e vicende, dalla costruzione nella notte del 13 agosto 1961 alla sua 'simbolica' Caduta nella serata del 9 novembre 1989. Due date che hanno segnato la storia di un continente e definito i pericolosi equilibri tra Est e Ovest e che diventano i capisaldi del racconto di Mauro. La sua prosa ...

Il Muro di Gorizia - prima di Berlino : Francesco Cancellato ha aggiunto una storia a quelle raccontate nel suo libro sui trent'anni dal 1989

Che fine ha fatto il Muro di Berlino? : Trent’anni dopo la caduta della barriera simbolo della guerra fredda, uno sguardo alle sue origini e ai luoghi è possibile vederne le parti rimaste. Leggi

L’italiano che fece cadere il Muro di Berlino : (foto: CHUTE DU MUR BERLIN/Gamma-Rapho via Getty Images) È nato poco dopo la Prima guerra mondiale, ha vissuto la Seconda in un campo di internamento e ha fatto finire quella Fredda con tre domande: Riccardo Ehrman, 90 anni il 4 novembre, L’italiano che fece cadere il Muro di Berlino. Il titolo è più semplice della scrittura del cognome, di origine ebreo-polacca, che gli valse la prigionia nel campo di prigionia di Ferramonti di Tarsia assieme ...

Caduta del Muro di Berlino - viaggio in barca sul fiume che divideva la Germania 30 anni dopo : La Caduta del Muro di Berlino avveniva il 9 novembre di 30 anni fa. Marzio G. Mian e il fotografo Massimo Di Nonno hanno viaggiato lungo il fiume Elba che divideva le due Germanie per incontrare le persone che hanno vissuto sui due lati dello strappo. Perché la Caduta del Muro di Berlino del 1989 non è ancora riuscita a sanare completamente la frattura. Dal servizio realizzato per GQ, Massimo Di Nonno e Marzio G.Mian hanno tratto un ...

La Caduta del Muro di Berlino - 30 anni dopo : la programmazione speciale in tv : 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: trent'anni dopo, la Caduta del Muro di Berlino catalizza l'attenzione dei canali tv che celebrano quella notte con speciali che puntellano i palinsesti per tutto l'inizio del mese.prosegui la letturaLa Caduta del Muro di Berlino, 30 anni dopo: la programmazione speciale in tv pubblicato su TVBlog.it 06 novembre 2019 17:01.

Il Muro di Berlino in 20 foto : Il 9 novembre ricorrono i trent'anni dalla sua caduta, ma attorno alla barriera che divise per anni la capitale tedesca circolano molte grandi storie, del prima e del dopo

Sky ricorda il trentennale dalla caduta del Muro di Berlino : la programmazione : Questa settimana Sky proporrà sulla sua piattaforma numerosi approfondimenti e speciali per celebrare l'evento storico che sancì la fine della Guerra Fredda.

A trent'anni dalla caduta del Muro - Berlino si veste a festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

Il derby di Berlino - a trent’anni dalla caduta del Muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro