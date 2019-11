Migranti | il governo spinge su redistribuzione e rimpatri Lamorgese | Altri Paesi

Libia - il governo di Tobruk avverte l’Italia : con Sarraj arrivano i Migranti : La crisi in corso in Libia "non è politica" ma è legata a "un problema di sicurezza" che se non verrà risolto rapidamente "si trasferirà a tutto il Mediterraneo e nel mondo". Abdulahdi Ibrahim Lahweej è in missione a Roma. E' il ministro degli Esteri del governo di Tobruk, nell'Est della Libia: "L'unico legittimato dal popolo, che lo ha eletto", ci tiene a precisare. Ha incontrato parlamentari ed esponenti di partiti politici, poi ha parlato ...

Migranti : Salvini - ‘200 arrivi in poche ore - governo complice o incapace?’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Più di 200 arrivi di immigrati in poche ore, grazie a ong e rimorchiatori. In tutto novembre 2018 avevamo contato 980 sbarchi: governo di complici o di incapaci?”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.L'articolo Migranti: Salvini, ‘200 arrivi in poche ore, governo complice o incapace?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Migranti : Salvini - ‘Macron spietato - governo complice o incapace?’** : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Più di trenta pakistani a bordo di un camion bloccati in Francia e rispediti subito in Italia: altro che Orban, è l’europeista Macron a confermarsi spietato. Il tutto mentre altre 200 persone sono state recuperate in acque internazionali da un’imbarcazione italiana. L’invasione è ricominciata: governo complice o incapace?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.L'articolo ...

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Grecia - il governo vuole spostare 25mila Migranti dalle isole alla terraferma. Ma gli arrivi dalla Turchia non si arrestano : Il governo di Atene ha varato un piano straordinario per spostare 25mila migranti dalle isole alla terraferma, redistribuendo quote di rifugiati e richiedendo asilo in hotel e appartamenti su tutto il territorio nazionale. La misura, tuttavia, difficilmente risolverà il problema perché gli arrivi non si arrestano e la congestione sembra non avere fine. Con una aggravante: gli alberghi che lo scorso anno hanno ospitato migranti e rifugiati al ...

Migranti - Amnesty : “Il memorandum Italia-Libia va stracciato - inaccettabile pagare governo che commette torture sulle persone” : Il tavolo Asilo nazionale chiede che il memorandum Italia-Libia, prossimo alla scadenza triennale, non venga rinnovato, attraverso il tacito assenso come previsto dall’articolo 8 dell’accordo. “Va stracciato” dicono le associazioni durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche i giornalisti Nello Scavo e Francesca Mannocchi. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia afferma: ...

Die Welt - l'Italia accetta Migranti respinti in Germania - Salvini : 'Fregatura del governo' : Secondo quanto rivela il quotidiano tedesco Die Welt, che riporta fonti provenienti dal ministero dell'interno tedesco, il governo italiano avrebbe accettato che dalla Germania vengano riportati nel nostro paese i migranti originariamente sbarcati nella nostra penisola. Dura la reazione dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che parla di "fregatura del governo". Trasferimento dei migranti in Italia Il governo italiano avrebbe accettato che ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'con rinnovo accordo Libia governo sceglie la violenza' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - “Fino a che punto i governi europei vogliono legittimare le milizie di un paese in guerra che agiscono in contiguità con trafficanti e torturatori?. Se lo chiede Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in seguito al “codice di condotta” per le Ong e

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...

Migranti : Mediterranea - 'da governo solo silenzio' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Dal rumore di un governo che forte ha gridato per affermare la paura, l’invasione, la percezione di insicurezza di cui si è nutrito, assistiamo ora al silenzio. Silenzio che si percepisce su quelle navi delle Ong e della società civile ormeggiate ad un molo poiché seq

Migranti : Open Migration - 'memorandum Italia-Libia sarà rinnovato senza intervento governo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il 2 Novembre, senza un intervento del nostro governo, si rinnoverà il Memorandum d'intesa Italia-Libia. Si continuerà a dare appoggio alla cosiddetta Guardia Costiera libica e ad accettare i centri di detenzione in Libia pur di ridurre le partenze?". Così Open Migrat

Migranti : Saviano - 'governo buoni a nulla più intollerabile di attenzione becera Salvini' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "I 104 naufraghi salvati dalla Ocean Viking, nave gestita dalle Ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, si trovano nel tratto di mare fra Libia e Italia, bloccati da 11 giorni, come se al governo ci fosse un Salvini qualunque. E in mare ci sono anche, da 3 giorn

Il governo è cambiato ma le scelte sui Migranti no : Le navi delle ong continuano a restare per giorni in mare, i decreti sicurezza sono ancora lì e le soluzioni a lungo termine non si vedono

Migranti : Davide Enia - 'al Governo non è cambiato nulla - questa ignavia fa schifo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La Ocean Viking, nave di Medici Senza Frontiere, è da 11 giorni in mare, con 104 persone a bordo. Il più piccolo ha due anni. II Governo Italiano non ha ancora reso disponibile un porto. Non è cambiato nulla. Prima c'era la destra e allora l'indignazione montava e cre