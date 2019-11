Meteo | maltempo senza pietà | doppio ciclone sull' Italia

Meteo Protezione Civile domani 7 Novembre : di nuovo intenso maltempo sull'Italia : Nuova perturbazione con maltempo diffuso nella giornata di domani sull'Italia. Precipitazioni anche intense interesseranno il Nord-Est e le zone tirreniche. Ecco il bollettino Meteo della...

Allerta Meteo - Italia tra due “bombe” di maltempo : violenti temporali risalgono lo Jonio mentre inizia il nuovo peggioramento da Nord/Ovest : L’Italia è in queste ore stretta tra due “bombe” che alimentano forte maltempo alle due estremità Nord/occidentali e sud/orientali del Paese: dopo il tornado di stamattina a Genova, infatti, sta peggiorando nuovamente il tempo al Nord/Ovest dove in serata si verificheranno i primi forti temporali che apriranno un nuovo brusco peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico. Intanto abbiamo avuto qualche ora di tregua ...

Ancora allerta Meteo in Campania : anche domani il maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : neve e maltempo sull’Italia - il bollettino fino al 13 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord parzialmente nuvoloso con nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta ed addensamenti in intensificazione sulla Liguria ed Alpi occidentali con locali precipitazioni che nel corso della giornata si intensificheranno divenendo moderate; neve sui rilievi a quote superiori ai 1.200-1.400 mt; dal pomeriggio ...

Allerta Meteo - ancora maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Previsioni Meteo 7 novembre - neve e maltempo sull’Italia : allerta in sette regioni : Che tempo farà domani, giovedì 7 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con neve al Nord e temporali di forte intensità al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 7 regioni. Brusco calo delle temperature con l'arrivo di un vortice artico, ma la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.Continua a leggere

Previsioni Meteo : altra ondata di maltempo nel week-end e calo delle temperature : Previsioni meteo - Si sta confermando un novembre piovoso e soprattutto più fresco, in linea con quel che dovrebbe essere l'autunno sull'Italia. Il caldo e siccitoso mese d'ottobre sembra un lontano...

Allerta Meteo - serata di forte maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Meteo Protezione Civile domani 7 Novembre : nuova giornata di maltempo : Persistono correnti umide e instabili sulla nostra penisola. Anche nella giornata di domani avremo piogge e temporali, che interesseranno in particolar modo il Sud Italia ed il centro-nord (nella...

Previsioni Meteo Napoli : altre piogge nelle prossime ore - poi breve pausa ma nel weekend torna il maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tende lentamente, ma anche temporaneamente, al riassorbimento il cavo instabile nordatlantico che da giorni imperversa sul Mediterraneo portando una fase di deciso maltempo anche per molte aree campane e per il capoluogo partenopeo. In particolare in queste ultime 24 ore, i fronti associati all’onda depressionaria, si sono indirizzati in maniera più persistente verso la verticale napoletana producendo ...

Previsioni Meteo Roma - breve tregua del maltempo ma nei prossimi giorni arrivano altre “valanghe” di pioggia : Previsioni Meteo Roma – Ultimi addensamenti più significativi nel corso della giornata di ieri, legati a una circolazione instabile che va invecchiando, con altre piogge deboli-moderate sulla Capitale e accumuli fino a 4/5 mm localmente. Si è trattato, però, di ultimi impulsi, qualcuno debole, residuo ancora nella notte trascorsa, di un primo sistema depressionario che oramai ha esaurito le sue forze. Per oggi, non sono attese piogge degne ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : maltempo diffuso su gran parte del Paese - il bollettino fino al 12 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord molte nubi su Piemonte centro orientale, Liguria, Lombardia, Emilia e Triveneto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in graduale attenuazione ad iniziare dal nord ovest con ampie schiarite nel corso del pomeriggio in estensione serale a Lombardia, Emilia e aree occidentali ...

Previsioni Meteo 6 novembre : forte maltempo e crollo termico : Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: secondo le Previsioni meteo di mercoledì 6 novembre è prevista pioggia su tutto il Paese, salvo qualche eccezione, a causa di una forte perturbazione. Allerta meteo arancione in Campania e Abruzzo, gialla in altre tredici regioni. Ovunque calano le temperature.Continua a leggere

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra ondata di “maltempo tropicale” : piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...