Mesotelioma | al via all’IRST uno studio che combina vaccinazione terapeutica e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Nasce per dare una speranza a chi è affetto da, un tumore del mesotelio che oggi non ha ancora un’efficace risposta: è il Mesovax (nome nato dall’unione dei termini “” e “”), un importanteclinico avviato presso l’Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS. Da tempo ricercatori e clinici si adoperano per trovare una chanceper questo tipo di tumore molto aggressivo e dal decorso nefasto che principalmente colpisce individui esposti all’amianto (asbesto). Una patologia che, purtroppo, può manifestarsi anche a distanza di decenni – 30-40 anni – dall’esposizione a questo insieme di minerali reso estremamente nocivo dalle dimensioni infinitesimali delle fibre di cui è composto. Per questo, nonostante l’utilizzo di questo materiale noto anche con il nome commerciale di Eternit sia stato messo totalmente al bando dal 1992, è ...

