Meno di 20 euro per Honor Band 5 Sport | perfetta per gli amanti del fitness

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 7 novembre 2019) Se5 era stata etichettata da molti come il miglior braccialetto intelligente economico del mercato (disponibile al prezzo di 30), aspettate di vedere(comparsa su Hi.com), per cui occorrono appena 19.90. Il nuovo apparecchio dispone di uno schermo monocromatico in luogo di quello a colori che contraddistingue il modello principale, come pure anche il cinturino apparecurato (quello in cui alloggiaè più simile ad unaa elastica in tessuto, molto più comoda da indossare, perché si adatta più facilmente alla forma del polso, durante l'attivitàiva). Non riuscite a tenerlo al polso? Potrete agganciare l'accessorio, tramite un'apposita clip, alla scarpa, vedendo anche migliorata la precisione di rilevazione dei passi mossi e della distanza percorsa. Cos'è possibile fare con? Sostanzialmente ...

poliziadistato : In meno di 48 ore la #SquadraMobile di Modena ha recuperato in un garage a Reggio Emilia la refurtiva, del valore d… - vannisantoni : Iperqualificati, sfruttati, malpagati. 8 lavoratori della cultura su 10 guadagnano meno di 15mila euro l'anno - LucianoLavecchi : @MarazitiMassimo @CharlyMatt even if 1) costo medio seggiolino 200€; sensore: 60 - scommettiamo che, in media, si c… -