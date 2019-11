Maurizio Costanzo critica Simona Izzo per la sua pensione di mille euro al mese

Maurizio Costanzo Show - Bisciglia : Tradimenti? Noi uomini - con la fantasia... : Nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show sono apparsi tra gli ospiti in studio Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. I due ormai ex protagonisti di Amici celebrities, classificatisi rispettivamente al primo e al terzo posto alla finale dello spin-off del talent-Show Amici di Maria De Filippi, si sono raccontati a ruota libera sulla loro vita e sulla lunga love-story. I due ospiti hanno confidato al pubblico che la loro storia d'amore ...

Maurizio Costanzo Show - ecco il Giorgia Dixit. La Meloni si trasforma (a sua insaputa) in Mara Maionchi : Giorgia Meloni si trasforma in Mara Maionchi. La metamorfosi è involontaria e avviene a sua insaputa nel corso del Maurizio Costanzo Show che, a sorpresa, ospita sul palco in rigorosa successione il duo Matteo Renzi-Teresa Bellanova e subito dopo la leader di Fratelli d’Italia.I primi ad entrare in scena sono l’ex premier e il ministro. La Meloni che resta in attesa dietro le quinte, ma le sue reazioni arrivano ugualmente a casa grazie ad un ...

Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show : "Io presidente del Consiglio? Lo decideranno gli italiani" : Giorgia Meloni cresce sempre più nei sondaggi. Il gradimento personale raggiunge vette altissime tanto da posizionarsi poco sotto Matteo Salvini. Numeri che fanno ben sperare non solo per Fratelli d'Italia. Ospite al Maurizio Costanzo Show, la leader non ha negato ambizioni ben più elevate. Alla dom

Maurizio Costanzo contro Simona Izzo sulla pensione : Maurizio Costanzo non deve aver gradito molto le affermazioni di una sua ex fidanzata in televisione. Ci riferiamo a Simona Izzo, che la scorsa settimana a Vieni da me aveva dichiarato di percepire mille euro di pensione e che aveva usato i soldi del Grande Fratello Vip per pagare la scuola ai nipotini.Sulle colonne della sua rubrica del settimanale Nuovo, il conduttore ha scritto: "A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è ...

Matteo Renzi e Giorgia Meloni alla seconda puntata del Maurizio Costanzo Show : Bellanova, Renzi, Costanzo - MCS Il Maurizio Costanzo Show prosegue nella seconda serata di Canale 5 con il nuovo ciclo di puntate, iniziato martedì scorso. Domani, mercoledì 6 novembre, trainato dall’esordio della fiction Oltre la Soglia, andrà in onda il secondo appuntamento. Ecco chi ci sarà Dopo la partecipazione di Luigi Di Maio, il palco del talk Show condotto da Maurizio Costanzo vedrà protagonisti altri due esponenti della ...

Uomini e donne - Gemma Galgani allontanata dalla trasmissione. Maurizio Costanzo : “Può aver stufato” : Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e donne celebre per i suoi battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari – sua acerrima nemica -, è stata allontanata dal programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in suo sostegno si è schierato Maurizio Costanzo. “Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Perché mandare via un ...

“Maurizio Costanzo chiederà scusa pubblicamente” : l’annuncio del consigliere Rai Laganà dopo la sua “risposta maleducata” a un ascoltatore : “Maurizio Costanzo mi ha garantito che martedì prossimo, durante la trasmissione, produrrà pubbliche scuse rivolte alle ascoltatrici e ascoltatori, nonché ai tecnici Rai ai quali consegnerà massima fiducia e stima per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il consigliere Rai Riccardò Laganà che ha fatto sapere che il giornalista si scuserà pubblicamente per aver “risposto in maniera ...

