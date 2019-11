Mario Balotelli | la malapianta del razzismo ha radici politiche profonde

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Per capire a che punto di crisi, probabilmente irreparabile, delle idee e della cultura in cui siamo arrivati in Italia, basterebbe analizzare le dichiarazioni di un tizio che sarebbe il capo dei tifosi del Verona e risponde al nome di Luca Castellini, già candidato con la formazione neofascista Forza Nuova. Secondo questo signore,non sarà mai “italiano fino in fondo”. Non è chiaro da chi si senta investito Castellini del potere di determinare chi può essere italiano e chi no, se da Dio, dalla buonanima di Hitler, da Salvini o da tutti e tre. Fatto sta che lui è convinto di poter dispensare l’italianità a questo o quest’altro secondo determinati suoi criteri arbitrari tra i quali evidentemente il colore della pelle ha il posto fondamentale. Peraltro il signor Castellini non è un caso isolato, tant’è vero che sulla sua scia si sono mossi, ...

