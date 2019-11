Mantova | l’azienda del lusso da uomo Corneliani vuole mandare a casa un dipendente su 3

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019), azienda del settore della moda e dell’abbigliamento maschile dicon sedi ae Milano e filiali negli Usa e in Cina, ha deciso di tagliare 130 posti di lavoro ain un anno. L’annuncio shock è arrivato nella serata di mercoledì 6 novembre, al termine della presentazione in Confindustria locale del piano industriale a Rsu e sindacati, attraverso un comunicato stampa dell’azienda che ha inserito i 130 esuberi nel piano triennale di riorganizzazione e trasformazione della società. Le organizzazioni dei lavoratori hanno proclamato due giorni di sciopero e assemblee, iniziati oggi (giovedì 7 novembre) e hanno già scritto a Comune, Prefettura, Regione, ministero dello Sviluppo economico per informarli di quanto sta accadendo. L’adesione all’astensione dal lavor, nel primo giorno di agitazione, è stata del 95 per cento. Piano ...

