Maltempo | “massima attenzione” sul bacino del fiume Sarno

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Emergenza continua per ildel: “A poche ore dall’allerta meteo che ha portato all’evacuazione di numerose famiglie tra le provincie di Napoli e Salerno, continuano gli incontri per la salvaguardia di un territorio tormentato. Prevenzione degli incendi boschivi, lotta all’inquinamento, dissesto idrogeologico, sono le principali problematiche sul tavolo del coordinamento tra ministero dell’Ambiente, parlamentari campani, consiglieri regionali e comunali, ente parco dele Consorzio di bonifica,” si legge in una nota del Ministero dell’Ambiente. “Il nostro obiettivo – spiega il ministro Costa – è mettere in rete Governo, Regione, Comuni, Autorità die forze dell’ordine. Da questa collaborazione, dalla condivisione di risorse e conoscenze, è possibile restituire dignità a questo territorio. Inoltre – ha concluso Costa – proprio in ...

GiovanniToti : RIMANDATI FUOCHI D’ARTIFICIO Come vedete dalle immagini, una nuova ondata di #maltempo sta interessando #Genova. P… - FrancoCoia : RT @GiovanniToti: RIMANDATI FUOCHI D’ARTIFICIO Come vedete dalle immagini, una nuova ondata di #maltempo sta interessando #Genova. Per que… - maxnonmolla : RT @GiovanniToti: RIMANDATI FUOCHI D’ARTIFICIO Come vedete dalle immagini, una nuova ondata di #maltempo sta interessando #Genova. Per que… -