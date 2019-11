Maltempo | è allerta arancione su centro e levante della Liguria Scuole | aperte a Genova

Previsioni meteo 8 novembre - Italia nella morsa del Maltempo : allerta temporali in 15 regioni : Che tempo farà domani, venerdì 8 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con neve al Nord e temporali con grandine e fulmini al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 15 regioni. Temperature in discesa, la situazione peggiora ancora nel weekend.Continua a leggere

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : allerta meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per allerta meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il Maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e Maltempo in arrivo : Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 ...

Allerta Meteo - Italia tra due “bombe” di Maltempo : violenti temporali risalgono lo Jonio mentre inizia il nuovo peggioramento da Nord/Ovest : L’Italia è in queste ore stretta tra due “bombe” che alimentano forte maltempo alle due estremità Nord/occidentali e sud/orientali del Paese: dopo il tornado di stamattina a Genova, infatti, sta peggiorando nuovamente il tempo al Nord/Ovest dove in serata si verificheranno i primi forti temporali che apriranno un nuovo brusco peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico. Intanto abbiamo avuto qualche ora di tregua ...

Ancora allerta meteo in Campania : anche domani il Maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Previsioni meteo 7 novembre - neve e Maltempo sull’Italia : allerta in sette regioni : Che tempo farà domani, giovedì 7 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con neve al Nord e temporali di forte intensità al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 7 regioni. Brusco calo delle temperature con l'arrivo di un vortice artico, ma la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.Continua a leggere

Maltempo - a Venezia in arrivo l’acqua alta : allerta da venerdì 8 Novembre : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 Novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell’acqua alta. Il Centro Meteo dell’Arpa Veneto indica che questa settimana sarà caratterizzata dall’ingresso a più riprese di masse d’aria da nord-ovest, di origine polare, ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra ondata di “Maltempo tropicale” : piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo su Italia e Balcani : nubifragi e forte vento - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Dopo una breve pausa, il maltempo torna pesantemente a colpire l’Italia e i Balcani ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 2 per l’Italia per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 2 per Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Un livello 1 circonda le aree sopra ...

Maltempo - rischio mareggiate in Liguria. Allerta in Campania : Ancora Allerta Maltempo sull'Italia: è gialla (fino alle 24 di martedì 5 novembre) sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, mentre è terminata alle 13 di oggi in Calabria, dopo l'Allerta arancione di questa mattina sul versante tirrenico settentrionale della regione. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania - già colpita da forti piogge ieri - dove però a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore ...