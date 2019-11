Maltempo Benevento | strada provinciale chiusa nel Sannio | disagi

Maltempo Benevento - strada chiusa per caduta massi : la Provincia effettua un sopralluogo : sopralluogo, questa mattina, sulla strada Provinciale che collega Cerreto Sannita con Cusano Mutri e che era stata chiusa dopo la caduta massi causata dal Maltempo delle scorse ore. “Per gli interventi a breve termine – si legge nella nota diramata dalla Provincia – è stato predisposto ed ordinato il ripristino della rete paramassi che è stata comunque sfondata per alcuni metri lineari. Il servizio Viabilità ha anche avviato ...

Maltempo - scuole chiuse a Benevento : gli studenti esultano - “Che mondo sarebbe senza Mastella?” : “Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del Maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Benevento : “Chiudo le scuole per salvaguardare l’incolumità di tutti” : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, con ordinanza sindacale, la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo ...

Maltempo Benevento : paura al Rione Libertà - grosso albero cade su auto in sosta : paura nella serata di ieri a Benevento, nel Rione Libertà: un grosso albero è stato sradicato dal forte vento ed è crollato su alcune vetture parcheggiate. Tre le auto danneggiate, ma fortunatamente non si registrano feriti Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale per mettere in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Benevento: paura al Rione Libertà, grosso albero cade su auto in sosta sembra essere il primo su Meteo Web.